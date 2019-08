Konec pohádky. Bouzková se rvala, se Serenou ale padla ve třech setech | iSport.cz

Jednadvacetiletá Bouzková, která měla do minulého týdne na kontě všehovšudy tři vítězné zápasy v elitních turnajích, vstoupila do semifinále se stejnou suverenitou, s níž v Kanadě vyřadila dvě hráčky první světové desítky Američanku Sloane Stephensovou a Rumunku Simonu Halepovou.

Soupeřce hned třikrát sebrala podání, v pátém gamu dokonce čistou hrou a za necelou půlhodinu proměnila druhý setbol.

Williamsová vypadala proti o šestnáct let mladší a bez respektu hrající soupeřce často bezradně, ani nová světová jednička Japonka Naomi Ósakaová ji takhle netrápila. Její zkušenost nakonec přece jen slavila úspěch. Za stavu 3:3 ve druhém setu měla svůj první brejkbol v zápase, druhý vzápětí využila a vynutila si třetí set. V jeho úvodu diváci sledovali dlouhé přetahování o každý bod. Američanka zpřesnila hru, šla do vedení na 3:1 a šanci už nepustila.

Za hodinu a 48 minut byla ve finále, kde ji čeká další turnajové překvapení, čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Plíškové. Teprve devatenáctiletá Andreescuová sice na rozdíl od Bouzkové nezačínala v kvalifikaci, ale také nebyla mezi nasazenými. Williamsová se bez ohledu na výsledek posune v žebříčku na osmé místo, tak vysoko ještě od loňského návratu na kurty nebyla.

