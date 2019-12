Mrazivé přiznání tenistky. Bojuju s rakovinou, řekla italská legenda | iSport.cz

"Diagnostikovali mi rakovinu. Prošla jsem chemoterapií. Svedla jsem těžkou bitvu a pořád dýchám. Tenhle souboj jsem vyhrála. A teď jsem zpátky v akci," napsala devětatřicetiletá temperamentní hráčka na twitteru. Pro fanoušky natočila i video, na kterém je vidět s kratičkými vlasy.

Trojnásobná vítězka Fed Cupu, jež na okruhu WTA získala ve dvouhře osm titulů, se po skončení kariéry věnovala tréninku dětí a mladých talentů v Miláně.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX