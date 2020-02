Veselý odvrátil mečboly a vybojoval postup. V Puné je už v semifinále | iSport.cz

Tenista Jiří Veselý se po roce a půl probojoval do semifinále na okruhu ATP. Ve čtvrtfinále na turnaji v Puné odvrátil dva mečboly a Ilju Ivašku z Běloruska zdolal za více než dvě a půl hodiny 2:6, 6:1, 7:6.

Veselý si v Indii zahrál čtvrtfinále na elitním okruhu poprvé po deseti měsících. Ivaška, jenž v žebříčku ATP figuruje na 152. místě, zhruba o 50 míst níž než Veselý, získal hladce první set. Ve druhé sadě ale na kurtu dominoval šestadvacetiletý český reprezentant a vynutil si rozhodující sadu.

Ve třetím dějství nedokázal Veselý využít ani jeden ze tří brejkbolů, sám soupeři žádnou šanci nenabídl a musel se hrát tie-break. V něm se jako první dostal k mečbolu Ivaška, za stavu 6:5 ho ale nevyužil a další tři šance pak měl Veselý. Ani on neuspěl a při skóre 10:9 musel odvracet další mečbol. Sám pak uspěl až na pátý pokus a zkrácenou hru získal poměrem 13:11.

Semifinále na okruhu ATP si Veselý zahrál naposledy v červnu 2018 na trávě v turecké Antalyi a nynější úspěšné tažení by ho v příštím týdnu mělo poprvé od května loňského roku vrátit do první stovky žebříčku. O postup do finále se v Puné utká s vítězem duelu mezi druhým nasazeným Ričardasem Barankisem z Litvy a turnajovou pětkou Juičim Sugitou z Japonska.

Tenisový turnaj mužů v Puné v Indii (tvrdý povrch, dotace 610.010 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Veselý (ČR) - Ivaška (Běl.) 2:6, 6:1, 7:6 (13:11).