Veselý vstal z popela, má titul po pěti letech: Tvrdě jsem na tom dřel! | iSport.cz

„Jsem z tohoto týdne nadšený. Čekal jsem na to tak dlouho. Tvrdě, velice tvrdě jsem dřel na tom, abych zase získal trofej,“ řekl Veselý po finále. „Ukázalo mi to, jak je důležité zůstat v klíčových momentech klidný, snažit se držet svých zbraní a věřit, že mám na to, abych to dokázal,“ dodal.

Šestadvacetiletý český reprezentant si finále elitního okruhu zahrál potřetí v kariéře a poprvé po téměř pěti letech. Naposledy hrál o titul v dubnu 2015 v Bukurešti, dosud jedinou singlovou trofej získal v lednu téhož roku v Aucklandu.

VIDEO | Podívejte se na obrovskou radost Jiřího Veselého

V Puné si Veselý titul tvrdě vybojoval. Ve čtvrtfinálovém duelu s Iljou Ivaškou odvrátil dva mečboly, v sobotním semifinále s druhým nasazeným Ričardasem Berankisem utekl dokonce ze čtyř mečbolů. V obou třísetových bitvách strávil na kurtu dohromady více než pět a půl hodiny a odehrál čtyři tie-breaky.

Do zkrácené hry šel i úvodní set finále a Veselý v něm byl tentokrát takřka bezchybný. Vyrovnaný druhý set rozhodl jediný brejkbol v jedenácté hře, v níž český tenista ztratil podruhé v zápase podání. Ve třetím setu už byl Veselý při svém servisu opět suverénní, celkem nastřílel 26 es a po dvou hodinách a 13 minutách zápas čistou hrou uzavřel.

„Musím být realista. Měl jsem tento týden i hodně štěstí, odvrátil jsem šest mečbolů ve dvou zápasech za sebou. To se člověku podaří tak jednou za život. Dva zápasy po sobě, navíc čtvrtfinále a semifinále, to je něco,“ zhodnotil vydřený úspěch. Odvrátit mečboly ve dvou zápasech a poté na turnaji získat titul dokázal jako osmý hráč od roku 2013.

Ve světovém žebříčku se Veselý posune na 72. místo, hned za svého dnešního soupeře. Gerasimov si díky finálové účasti polepší na 71. příčku, což je jeho nové maximum. Veselý byl nejvýš na 35. místě v dubnu 2015.