Djokovičův otec zase řádil: Nevážíte si mého syna, ale on vám ukáže | iSport.cz

Djokoviče staršího pobouřilo, že měl při finále na Laverově stadionu jeho syn, dnes už sedmnáctinásobný grandslamový šampion, možná menší podporu než Thiem.

„Sedminásobný šampion Austrálie hraje na centrálním kurtu, kde nikdy neprohrál, s nějakým Rakušanem a oni fandí jemu. Představte si, jak si Novaka neváží. Prostě neuvěřitelné, ale takhle to chodí všude. V Londýně, v New Yorku, v Paříži je to trochu lepší, ale třeba Madrid je stejně špatný,“ řekl Djokovič senior pro srbský Telegraf a pokračoval ve své litanii. „Tenis je sport pro bohaté, kteří nedokážou pochopit, že někdo z malého a chudého Srbska je posledních deset let nejlepším tenistou na světě. Ale když proti němu lidé fandí, dává mu to jen energii navíc a stane se nejlepším hráčem historie ve všech ohledech.“

Podle Srdjana Djokoviče nebude dlouho trvat a jeho syn předstihne dvacetinásobného grandslamového vítěze Rogera Federera. „Už letos ho vyrovná, protože vyhraje i ostatní tři grandslamy. A nějakého šestého, sedmého října ho překoná i v počtu týdnů na prvním místě žebříčku. A taky vyhraje olympiádu,“ předestřel otec, jak podle něj bude probíhat letošní sezona.

Srdjan Djokovič si menší oblibu svého syna vysvětluje destinacemi, kde se tenis hraje. „V západním světě si všichni myslí, že jsou vyšší rasou, ale tak tomu není. Novak je kluk ze Srbska a až jednou skončí, vrátí se tam. Bude žít ve své zemi a svém městě jako nejlepší tenista historie.“

Vznětlivý otec, jenž dřív chodíval na zápasy v tričku se synovým portrétem, nedělá již dlouho svému potomkovi dobrou pověst. Už v minulosti se opakovaně hanlivě vyjádřil o Rogeru Federerovi či Rafaelu Nadalovi.

„Federer je asi nejlepší hráč historie, jako člověk se ale chová přesně opačně,“ diktoval kdysi Srdjan Djokovič a otráveným šípem zamířil i na Nadala. „Když Novaka porážel, byl jeho nejlepším přítelem. Když se ale situace změnila, už přátelé nebyli. To přeci není sportovní,“ vyčítal Španělovi Djokovič senior.