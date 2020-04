Djokovič a Murray sestavili supertenistu. Co má od Federera? | iSport.cz

Jsou dvěma nejmladšími členy velké tenisové čtyřky. Novak Djokovič a Andy Murray, kamarádi od juniorských let, si v rámci volna vyzkoušeli jinou hru. Pokusili se sestavit ze současných tenistů dokonalého hráče, jenž by byl k neporažení. Jaké schopnosti by měl jejich a jaké od Rogera Federera či Rafaela Nadala? A jak vypadala jejich instagramová konverzace?

ND: „Cože, on se taky rozcvičuje?“

AM: „Pro mě to je Rafa. Párkrát během kariéry ho ve velkých zápasech forhend nepodržel, ale jinak se o něj dokáže opřít.“

AM: „No řekl bych, že se ti to párkrát povedlo až moc dobře.“

Voleje: Roger Federer

ND: „Roger je jeden z nejkomplexnějších tenistů, který kdy hrál. Všichni víme, jak úžasný je. Podle mě je ale nedoceněná jeho schopnost přijít v nejtěžších chvílích s variantou servis – volej proti nám, kteří se považují za výborně retušující hráče. Pořád nás dokáže takhle překvapit a vzít nám čas na úder.“

AM: „Souhlasím s tím. Myslím, že jsou kluci, co určité druhy volejů umí líp než on, ale z celkového pohledu je to Federer. Má skvělý cit pro míč i techniku a je fakt, že je to jeden z mála soupeřů, kteří si jdou pro volej, když jsou pod tlakem.“