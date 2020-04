Koukalová o spojení: Záchrana pro ženský, ale co muži? Federer vidí krizi | iSport.cz

Sedmnáct let hrála tenis profesionálně, vyšplhala se na 20. místo žebříčku, dokázala porazit Serenu Williamsovou, Marii Šarapovovou či Moniku Selešovou. Pohybovat se ještě dnes na kurtech, okamžitě by Klára Koukaklová skočila po příležitosti spojit ATP s WTA. „Ženský tenis by to mohlo zachránit. No jo, ale co by to přineslo mužům?“ ptá se realisticky. Co si o spojení mužského a ženského tenisu myslíte vy? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz ZDE.

Jako tenistce se vám líbí myšlenka spojit mužský a ženský tenis pod jednu střechu?

„Rozhodně. Mrzí mě, že se tohle nestalo v době, když jsem ještě hrála. Není žádným tajemstvím, že WTA dělá s několikaměsíčním zpožděním to samé, co ATP. Prostě chlapy kopíruje. S holkama jsme si vždycky říkaly: Škoda, že nejsme pod ATP, protože by všechno šlo líp. Myslím, že by to byla pro ženský tenis záchrana. A hlavně krok dobrým směrem.“

Na druhou stranu: být chlapem na ATP, šla byste do toho?

„No, to se jim trošku divím… (smích) Myslím si, že Federer otevřel tuhle debatu kvůli tomu, že vidí, že je všechno v krizi a ženský tenis může mít velké problémy se sponzory. Sjednotit tenis, trochu ho zjednodušit a zatraktivnit, by byl dobrý krok. I pro sponzory by mohl být takový produkt zajímavější.“

Říká se, že nejlépe fungují společné turnaje mužů a žen. Souhlasíte?

„Mám zkušenost, že když byl turnaj spojený s chlapama, tak byl na úplně jiné úrovni. Co se týká služeb, hotelů, zázemí turnaje bylo daleko lepší. Já je fakt měla radši. Nota bene i pro diváka je zajímavější, že se může na jednom místě podívat na chlapy i ženský. Myslím, že na takové turnaje chodí i víc lidí. Podívejte se na čistě ženské turnaje těch nižších kategorií, tam je mi kolikrát až líto, když kolem kurtu vidím dva trenéry a jinak nikoho. To se u chlapů moc nestává. Ženský tenis by se s nimi svezl jen v dobrém.“

Je podle vás spojení ATP a WTA prosaditelné z politického hlediska?

„Myslím, že když se do toho vloží Federer a bude mít podporu i dalších největších hráčů, tak to prosaditelné je. Spíš bych se bála, kdyby o tohle bojovala jen WTA a ATP by se na to tvářila vlažně. Ale když s tím přišel sám Federer, šance tam podle mě je velká. Ženský to tam určitě budou tlačit.“

Tenisté obecně ale vůči svým kolegyním tak vstřícní nejsou, ne?

„To je pravda. Na každém grandslamu se nám skoro smáli, že náš zápas skončil 12:1 za 35 minut a oni hráli pět hodin. Já byla také zastáncem toho, že na grandslamech by měli mít chlapi víc peněz, protože se tam víc nadřou. Na druhou stranu jsem ale říkala, ať nám srovnají prize money na ostatních turnajích, a my holky na tom budeme ještě mnohem líp. Stý chlap si vydělá mnohem víc než stá ženská, nerovnost tam pořád je. Ale nedokážu si představit, že by tohle nějaký chlap odsouhlasil. Ještě jsem žádného neslyšela, aby řekl: Vy si to holky zasloužíte!“