Federer pořádá námluvy s WTA. Ledy se hnuly, co by z toho měli chlapi? | iSport.cz

Kdo by vydělal na spojení ATP a WTA? Rozhodně ženy, na jejichž túře se hraje o méně peněz a před méně diváky. Přesto Roger Federer zaštítil svým jménem myšlenku sloučení dvou tenisových organizací v jednu. Tenhle nápad má nohy. V zákulisí se údajně skutečně hýbou ledy. A přestože vztah tenistů s tenistkami nebyl nikdy idylický, hovoří se o revolučním kroku. Co si o spojení mužského a ženského tenisu myslíte vy? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz ZDE.

Nebyl to výkřik do tmy, spíš organizovaná akce. Roger Federer si takhle ve středu odpoledne sednul k Twitteru a na klávesnici pro svých skoro 13milionů sledovatelů naťukal myšlenku, že by se mužský a ženský tenis měly spojit.

„Můžeme mít po krizi dvě oslabené organizace, nebo jednu silnou,“ zněl jeden ze série jeho příspěvků. Největší z největších se v řádu desítek minut dočkal nadšeného přikyvování. Od kamaráda Rafaela Nadala, jedné ze zakladatelek WTA Billie Jean Kingové, Petry Kvitové, Simony Halepové (obě mají stejnou PR manažerku) či Garbině Muguruzaové.

Tenisová výluka způsobená pandemií trvá už skoro dva měsíce a minimálně ještě jednou tak dlouho trvat bude. Podle realistů však spíš hrozí, že se tenis letos nerozjede vůbec. Bílý sport se připravuje na ránu a dumá, jak nedostat K.O.. Za soundtracku hesel „spolu to zvládneme“ či „spolu jsme silnější“ zní nápad na spojení ATP a WTA Tour.

Dvě v podstatě konkurenční organizace spolu začaly jednat začátkem roku, když na úspěšnou premiéru týmového ATP Cupu měl v roce 2022 navázat také WTA Cup. Společným tématem posledních týdnů byl zase fond solidarity, jenž má pomoci v současné finanční nouzi hůř umístěným hráčům a hráčkám.

„Náš sport má velkou příležitost, pokud se dokážeme spojit v duchu spolupráce a jednoty,“ prohlásil státnicky Ital Andrea Gaudenzi, nový šéf ATP. „Poslední společná jednání jen posílila mou víru, že jednotný tenis je nejjistější cestou, jak maximalizovat potenciál našeho sportu.“ Steve Simon, prezident WTA, tento sentiment sdílí. „Dlouho již opakuji, že spolu bychom byli silnější.“

Po padesáti letech se tak tenis pomyslně vrací do zlomového roku 1970. Tehdy se devět průkopnic rozhodlo odtrhnout od mužů a zřídit si vlastní okruh. Jejich vize byla jasná – lepší nezávislost než diskriminace. V roce 1970 brala Billie Jean Kingová za triumf při Italian Open 600 dolarů, mužský šampion Ilie Nastase 3500.

Rozdíl v odměnách mezi pohlavími byl údajně zpravidla osmi až desetinásobek. A ženy hrály jen společné turnaje s muži, své vlastní neměly. „Bylo pár předních hráčů, kteří nám říkali: Nemůžete mít větší odměny, my jsme vaši živitelé. My jsme jim mohly jen připíjet na úspěch,“ vzpomínala jedna z pionýrek Julie Heldmanová.

„Chtěli jsme rovné platy a férové zacházení. Původní myšlenka byla, že se spojíme s mužskou tour a budeme jednotným hlasem tehdejšího tenisového světa. Ale chlapi neměli zájem. Musely jsme sáhnout k plánu B,“ popisovala Kingová, jak vznikla WTA.

Nejlukrativnější ženský sport

Ta se během doby postavila na vlastní nohy a tenis je už dlouhá léta nejlukrativnějším ženským sportem. Dámy si postupně vybojovaly na grandslamových turnajích rovné prize money, loňský Turnaj mistryň v Šen-čenu měl dokonce výrazně vyšší dotaci než mužské Masters.

WTA tenhle fakt také dokola a náležitě pyšně zdůrazňovala. Realita je přitom taková, že celková ekonomická kondice ATP je díky zlaté éře velikánů mnohem lepší než WTA a ženy poslední roky zachraňuje především upnutí se k čínským turnajům.

Ale společným podnikům mužů a žen se daří na trhu dobře, ať už jde o grandslamy, akce v Indian Wells, Miami či v Madridu. Zaštítit Serenu, Rafu, Novaka i Rogera jedním logem, jednou internetovou stránkou, stejně fungujícími žebříčky i systémem turnajů či společnými televizními právy, vypadá výhodně. Hlavně pro ženy. Co by takový krok přinesl obecně mužům?

Před čtyřmi lety se nechal turnajový ředitel z Indian Wells Raymond Moore slyšet, že se WTA veze na vlně úspěchu mužského tenisu a slečny hráčky by měly každý večer pokleknout a děkovat, že se narodili Federer s Nadalem. Boss společného kalifornského turnaje kvůli svým slovům následně rezignoval, dá se však čekat, že takový názor panuje obecně v mužské šatně dál.

„Zeptal se někdo většiny hráčů na ATP, co si o tom myslí a jaké by to mělo pro nás výhody?“ ptal se ve středu Nick Kyrgios a ve čtvrtek už zaujal jasný postoj. „Spojovat bychom se neměli.“

Ač se hrany postupně obrušují, je velkou otázkou, zda by byla společná organizace diplomaticky prosaditelná. Velkým posunem už je ale pouze to, že spolu psi a kočky mluví.