O pohár prezidenta ČTS: Los a program, s kým hraje Kvitová, Muchová či Rosol | iSport.cz

Jako první na kurt v soutěžním utkání po skoro tříměsíční pauze nastoupí v úterý loňská finalistka turnaje WTA ze Stromovky, který letos musel být kvůli koronaviru zrušen, Karolína Muchová proti Kristýně Plíškové. V mužské soutěži se utkají daviscupoví reprezentanti Lukáš Rosol s Vítem Kopřivou.

Oba pavouky začínají čtvrtfinále, ženy hrají na tvrdém povrchu a muži na antuce. Čtyřiatřicetiletá Barbora Strýcová se v duelu generací utká s patnáctiletou Lindou Fruhvirtovou a Kateřina Siniaková bude hrát s Lucií Hradeckou.

Z turnaje se omluvily světová trojka Karolína Plíšková a loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka Markéta Vondroušová.

První amatérský turnaj v Padelu: Jak si vedla Plíšková s Kollerem?

Mezi muži tvoří další dvojice Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou a Zdeněk Kolář s loňským vítězem juniorky na US Open Jonášem Forejtkem.

"Věřím, že tento okamžik bude startem do normálního života. Jsem rád, že na to hráči kývli a jdeme společně udělat první krok," řekl na tiskové konferenci prezident tenisového svazu Ivo Kaderka.

Čtvrtfinálové zápasy se uskuteční v úterý. Program začne v 10:00, Kvitová by měla hrát nejdříve od 14:00. Ve středu jsou v plánu semifinále a finále ve čtvrtek od 12:00 (muži) a 14:00 (ženy). Diváci do areálu nemohou, turnaj odvysílá Česká televize.

"Jsme rády, že je připraven zahajovací turnaj, kde se potká skoro celá špička a že můžeme zahájit v Česku soutěž," řekla Kvitová. "Konečně bude nějaká změna, že nejdeme jenom trénovat. Bude to oslava tenisu. Vracíme se do normálu a do tenisového procesu," uvedla Strýcová, která jako první potvrdila účast.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev a také charitativní exhibice týmů Kvitové a Karolíny Plíškové. Mezinárodní sezona okruhů ATP i WTA začne kvůli koronaviru nejdříve v srpnu.

Úterní program (začátky 10:00):

Antuka: Rosol (2) - Kopřiva, 11:30 Forejtek - Kolář (3.-4.), 14:00 Veselý (1) - Vrbenský, 15:30 Lehečka - Macháč (3.-4.).

Tvrdý povrch: Muchová (2.) - Kristýna Plíšková, 11:30 Strýcová (3.-4.) - L. Fruhvirtová, 14:00 Kvitová (1) - Krejčíková, 15:30 Siniaková (3.-4.) - Hradecká.