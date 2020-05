O pohár prezidenta ČTS. Kvitová vyhrála, Veselý i Rosol vypadli | iSport.cz

Česká tenistka Petra Kvitová přichází na kurt do zápasu s Barborou Krejčíkovou při turnaji v pražské Stromovce • Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Radost české tenistky Petry Kvitové po postupu do dalšího kola na turnaji v Praze ve Stromovce • Michal Beranek / Sport

Kdyby koloběh světa nevykolejila pandemie, v tuhle chvíli by se rvali na pařížské antuce v úvodních kolech grandslamového Roland Garros. Nejlepší české tenistky i tenisté místo toho berou zavděk návratem k zápasům v pražské Stromovce. V areálu TK Sparta rozehráli turnaj O pohár prezidenta ČTS. První výhru po nucené pauze si připsala Karolína Muchová, která porazila 6:3 a 6:4 Kristýnu Plíškovou, uspěly i Barbora Strýcová, Petra Kvitová a Kateřina Siniaková. V mužském pavouku už skončili oba nejvýše nasazení hráči - Lukáš Rosol padl s dvaadvacetiletým Vítem Kopřivou, 320. hráčem světa, 6:7 (2) a 3:6, Jiří Veselý nezvládl duel s Michaelem Vrbenským.

Turnaj přišel o nejvýše nasazeného v turnaji mužů. Chybující Jiří Veselý ve čtvrtfinále prohrál s Michaelem Vrbenským 6:4, 3:6 a 4:10 v supertie-breaku.

Ve Stromovce se koná turnaj pro osm žen na tvrdém povrchu a osm mužů na antuce. Hraje se bez přítomnosti diváků před televizními kamerami, u kurtu jsou trenéři a manažeři, hlavní rozhodčí a tři lajnoví. Sběrači míčků mají roušky a rukavice. Po zápase si tenistky u sítě místo podání rukou jen ťukají rámy raket.

„Jsem ráda, že jsme zpátky na kurtu, i když to bylo bez diváků divné. Ale docela mi to tam padalo,“ řekla Muchová. V semifinále se utká s Barborou Strýcovou, která zvládla roli favoritky a porazila juniorku Lindu Fruhvirtovou 6:1 a 7:5.

„Zápasový mód to nebyl, ale jsem ráda, že tahle akce je. Po dvou měsících a půl tréninku si zase zahrát zápas bylo úžasné. Byla jsem překvapená, že jsem se dobře hýbala. Pozitivně mě to překvapilo,“ řekla Strýcová. Z pozice 31. hráčky světa byla proti patnáctileté soupeřce favoritkou. „Nervózní jsem popravdě nebyla. Těšila jsem se. Bylo fajn hrát proti Lindě a neměla jsem v hlavě, že bych musela vyhrát.“

Kvitovou prověřila Krejčíková v prvním setu. Světová dvanáctka dvakrát neudržela brejk a sadu zlomila až pěti body v řadě v tie-breaku od stavu 2:3. Na úvod druhé sady ještě přišla o servis, ale poté vývoj ovládla. „Jsem ráda, že hrajeme alespoň domácí turnaje. Češky jsou ve světové špičce a má to kvalitní úroveň,“ řekla. V semifinále bude hrát s Kateřinou Siniakovou, která porazila Lucii Hradeckou 6:3 a 6:4.

Veselý i Rosol končí

V turnaji mužů zdolal v duelu daviscupových reprezentantů Vít Kopřiva zkušeného Lukáše Rosola za hodinu a půl 7:6 a 6:3. „Jsem rád, že jsme po tak dlouhé době hráli soutěžní zápas, byť to není o body do ATP. Je super, že jsem vyhrál, ale hlavní účel, že můžeme hrát zápas, to splnilo,“ řekl Kopřiva, 320. hráč ATP. Jeho soupeřem bude Zdeněk Kolář, který si poradil s Jonášem Forejtkem 6:3 a 7:5.

Veselý se ve druhém setu nechal rozhodit hlukem v okolí kurtu. Udělal tři dvojchyby, přišel o podání i koncentraci. „Bylo těžké se dostat do rytmu, chyběl mi náboj, ale je dobře, že jsem si zahrál zápas,“ řekl Veselý. Dvacetiletý Vrbenský bude hrát o finále s Jiřím Lehečkou, který porazil Tomáše Macháče 7:6, 1:6 a 10:6.

Každý účastník obdržel za start 50 tisíc korun, z kterých hráči přispěli na charitu dle vlastního uvážení. „Celková suma dosáhla tři sta tisíc korun a byla napůl rozdělena mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha na boj proti šíření nemoci covid-19,“ řekl ředitel turnaje David Trunda.

Na turnaj se ve Stromovce přišli podívat olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, bývalý tenista Radek Štěpánek či šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. U kurtů se s dcerou Isabellou objevila také Andrea Sestini Hlaváčková.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev. Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.

Výsledky