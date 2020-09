Djokovič končí! Na kurtu trefil rozhodčí, přišla diskvalifikace

Novak Djokovič si nechává namasírovat bolavý krk během utkání druhého kola tenisového turnaje v New Yorku • ČTK / AP / Frank Franklin II

Novak Djokovič na turnaji v New Yorku, kde je největší hvězdou • Reuters

Omluvy byly marné, Novak Djokovič opustil kurt na US Open • reuters

Novaka Djokoviče diskvalifikovali z US Open • koláž iSport.cz

Jedním z největších šoků v dějinách tenisu skončilo osmifinále US Open mezi největším favoritem Novakem Djokovičem a Pablem Carreňem Bustou. Srbský vladař neporažený 26 zápasů v sezoně odcházel z kurtu poražen. Byl totiž vyloučen poté, co tenisákem trefil do krku lajnovou rozhodčí.