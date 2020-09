Kvitová po boji padla. Nezvládla tie-breaky, postupuje Rogersová

Petra Kvitová bojuje o postup do třetího kola US Open • čtk

Petra Kvitová zvládla i třetí kolo US Open bez ztráty setu. Šestá nasazená porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:3 a na grandslamu postoupila podvacáté v kariéře do osmifinále. • profimedia.cz

Příští soupeřkou dvojnásobné vítězky Wimbledonu Kvitové bude v New Yorku další Američanka Shelby Rogersová, 93. hráčka světa. • profimedia.cz

Tenistka Petra Kvitová končí na US Open ve čtvrtém kole. Nasazená šestka po tuhém boji prohrála s Američankou Shelby Rogersovou 6:7, 6:3 a 6:7, přestože v zápase měla čtyři mečboly. Na rozdíl od české tenistky jde dál nasazená čtyřka Naomi Ósakaová, která zvádla svůj souboj s Estonkou Anett Kontaveitovou 6:3, 6:4.

Poslední českou zástupkyní v soutěži je Karolína Muchová, kterou čeká duel 4. kola s Běloruskou Viktorií Azarenkovou v pondělí.

V úvodní vyrovnané sadě plné ostrých výměn Kvitová ztratila v sedmé hře jako první servis, ale vzápětí získala brejk zpět. Tie-break začala čtyřmi chybami, ještě srovnala na 5:5, odvážně hrající Rogersová však ukončila první set míčem do rohu.

Ve druhé sadě odvrátila Kvitová dva brejkboly na 0:2 a rozjela se. Zatímco tenisový svět vstřebával šokující diskvalifikaci Srba Novaka Djokoviče za napálení míče do lajnové rozhodčí, česká hráčka sázela vítězné údery a vynutila si třetí sadu.

Na úvod rozhodujícího dějství sice ztratila servis, ale do hry se vrátila brejkem na 2:2. Své podání už si držela jistě a za stavu 5:4 měla při servisu Rogersové tři mečboly, jenže Američanka pokaždé zahrála dobře. Sada dospěla do tie-breaku a Kvitová měla za stavu 6:5 čtvrtý mečbol, ale dala dvojchybu a ztratila i další dva míče.

Maximem dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové na US Open zůstávají dvě účasti ve čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Americký grandslam je z turnajů velké čtyřky jediný, na kterém se nedostala do semifinále.

Ósakaová ve čtvrtfinále

Čtvrtá nasazená Naomi Ósakaová z Japonska postoupila do čtvrtfinále grandslamového US Open. Předloňská vítězka turnaje za pomoci výborného servisu porazila Estonku Anett Kontaveitovou 6:3 a 6:4.

Ósakaová v duelu s turnajovou čtrnáctkou prohrála při svém podání jen devět výměn. Za stavu 5:4 ve druhém setu využila šestý mečbol. "Bylo to výborné, jeden z mých nejlepších zápasů letošní krátké sezony," pochvalovala si.

Další soupeřkou dvaadvacetileté Japonky bude Američanka Shelby Rogersová, která v osmifinálové bitvě odvrátila čtyři mečboly a vyřadila Petru Kvitovou.

Ve dvouhře mužů se Denis Shapovalov stal v New Yorku prvním kanadským čtvrtfinalistou US Open v open éře. "Je bláznivé, co jsem dokázal," zářil jednadvacetiletý mladík. V osmifinále sice ztratil s Davidem Goffinem tie-break první sady 0:7, ale nakonec postoupil po výhře 6:7, 6:3, 6:4 a 6:3.

O semifinále bude Shapovalov hrát s Pablem Carreňem. Španěl postoupil po diskvalifikaci srbské hvězdy Novaka Djokoviče, neboť lídr světového žebříčku po prohraném vlastním servisu na 5:6 v úvodním setu odpálil naslepo míček za svá záda a trefil čárovou rozhodčí.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (2-Rak.) - Čilič (31-Chorv.) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3, Auger-Aliassime (15-Kan.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:0, 6:4, Tiafoe (USA) - Fucsovics (Maď.) 6:2, 6:3, 6:2.

4. kolo:

Carreňo (20-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6:5 diskvalifikace, A. Zverev (5-Něm.) - Davidovich (Šp.) 6:2, 6:2, 6:1, Shapovalov (12-Kan.) - Goffin (7-Belg.) 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:3, Čorič (27-Chorv.) - Thompson (Austr.) 7:5, 6:1, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Keninová (2-USA) - Džabúrová (27-Tun.) 7:6 (7:4), 6:3, Cornetová (Fr.) - Keysová (7-USA) 7:6 (7:4), 3:2 skreč, Pironkovová (Bulh.) - Vekičová (18-Chorv.) 6:4, 6:1, Azarenková (Běl.) - Šwiateková (Pol.) 6:4, 6:2.

4. kolo:

Rogersová (USA) - Kvitová (6-ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6), Putincevová (23-Kaz.) - Martičová (8-Chorv.) 6:3, 2:6, 6:4, Bradyová (28-USA) - Kerberová (17-Něm.) 6:1, 6:4, Ósakaová (4-Jap.) - Kontaveitová (14-Est.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Blinkovová, Kuděrmětovová (Rus.) - Peschkeová, Schuursová (4-ČR/Niz.) 6:4, 6:2.