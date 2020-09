Úprk z kurtů, pak na letiště. Djokovič po zásahu sudí: Moc se omlouvám

Srbský tenista vynechal tiskovou konferenci, za své chování se omluvil alespoň na sociálních sítích. „Jsem z téhle situace zdrcený a prázdný. Zajímal jsem se, jak je čárové rozhodčí a turnaj mi vzkázal, že je díky bohu v pořádku. Velmi se omlouvám, že jsem ji vystavil takovému stresu. Tak nechtěně. Tak špatně,“ kál se Djokovič, jenž v sezoně zatím vyhrál všech 26 svých utkání a jediný, kdo ho dokázal porazit, byl on sám.

Přesto jasně neuvedl, že s diskvalifikací souhlasí. „Musím vnitřně pracovat se svým zklamáním a obrátit ho v lekci, abych se zlepšil jako hráč i člověk. Omlouvám se US Open a všem zúčastněním za své chování. A jsem vděčný svému týmu a rodině, že jsou mi oporou. A také fanouškům, kteří při mně stojí. Děkuji a moc se omlouvám,“ ukončil Djokovič svůj vzkaz.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



