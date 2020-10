Petera o turnaji v Ostravě: Hráčky se bát nemusí, v bublině i PlayStation

Jako když v Ostravě hrával legendární Andre Agassi. I tak se dá mluvit o turnaji J&T Banka Ostrava Open, který je náhradou za zrušené Čeng-čou a řadí se do kategorie WTA Premier.

„Respektujeme nová nařízení ministra zdravotnictví, chápeme, že situace je nyní v Česku složitá. Nicméně pana ministra Prymulu budeme žádat o udělení výjimky, která se týká významných mezistátních sportovních akcí, o nichž už také ve svém projevu mluvil,“ říká Tomáš Petera.

Věříte, že dostanete výjimku na pořádání mezinárodní akce?

„Doufáme v to. Turnaj WTA je jednou z největších sportovních událostí na území Česka, takže do té citované kategorie určitě patří.“

K čemu byste akci přirovnal? Může to být podobný svátek, jako když byl v minulosti v Ostravě k vidění Andre Agassi?

„Ano, je to srovnatelné. I proto mě strašně mrzí, že diváci do haly nemohou, věřil jsem do poslední chvíle. Když hrál v Ostravě Agassi, byl jsem tam tehdy ještě jako trenér Petra Kordy, turnaj jsem zažil osobně a byl to opravdu svátek. Je to srovnatelné. Díky našlapanému ženskému poli možná i o něco silnější, přestože tady byli i Becker, Kafelnikov nebo právě Korda s Agassim. Ano, tohle je comeback obrovského tenisu do Ostravy. Přestože tady byly velké zápasy Davis Cupu a Fed Cupu, tak tohle je opravdu výjimečné.“

Jak jste na nápad přesunutí turnaje z Asie vlastně přišli?

„Geneze příběhu je zhruba taková: marketingově zastupuji Karolínu Muchovou, během loňského roku jsem došel k dohodě o rozdělení jejího marketingového trhu. Já si nechal Česko, Slovensko a dejme tomu část Evropy a druhou část máme na podíly s firmou, která se jmenuju APG. Vlastník je Číňan, působí celosvětově a je to jedna z nejsilnějších marketingových firem v tenise. Vlastní šest velikých turnajů WTA. Zhruba před měsícem a půl mi majitel volá a říká: ‚Hele, sleduju, co se děje v Česku, že jsi dělal turnaje v Praze, exhibice a funguje to.‘ Nabídl mi, jestli by se jeden z těch turnajů, které on měl mít teď na podzim v Číně, nedal zvládnout v Česku. Chvíli jsme se bavili, který turnaj, nakonec jsme se shodli na největším WTA Premier.“

Hned jste věděl, že se dá organizace zvládnout?

„Nejnáročnější je samozřejmě ekonomika. Jestli je v našich silách dát dohromady rozpočet, který není malý. S reklamními penězi z Číny se počítat nedalo, to mi majitel hned řekl. Když jsem začal věřit, že se to dá zvládnout, řekl jsem ano. Má to i konsekvence do budoucna, jsme předdohodnutí, že když to zvládnu a proběhne to dobře, je schopný se bavit i o dalších letech 2021 a 2022. Že by jednu ze svých licencí přesunul z Asie do Evropy. Je to i o výhledu do budoucna, ne jenom jedna rychlá akce, pojďme do toho hned a konec. Je šance budovat delší projekt.“

Jaký je třeba zajistit rozpočet?

„Blíží se padesáti milionům korun.“

Proč jste si vybral zrovna Ostravu?

„Jeden z klíčových momentů pro alokaci turnaje bylo postavení a přístup kraje a města. Obě entity zareagovaly pozitivně, turnaj chtějí. Prezentace v rámci turnaje je obrovská, mediální krytí je enormní. Sto dvacet zemí světa na padesáti televizních kanálech. Celková doba přenosu přesahuje šedesát hodin live. Obrovská prezentace města i kraje. Mělo to pozitivní ohlas, proto jsme turnaj směřovali do Ostravy. Neméně důležité je, že mi vyšly vstříc i hokejové Vítkovice. Když jsme to řešili, nebyl žádný lockdown, nebylo to pro klub úplně komfortní. Byli skvělí, našli jsme cestu, jak halu uvolnit. Potřebujeme ji totiž na čtrnáct dní, než se vše připraví. To byl další klíčový bod.“

Jaké bude hráčské obsazení?

„Extrémně silné, čtrnáct hráček z top dvacítky. Karolína Muchová s rankingem 25 je poslední v hlavní soutěži.“

Mají elitní tenistky do České republiky, kde momentálně nejvíc řádí COVID-19, chuť přijet?

„Tohle je dnes nejtěžší bod. Vnímají situaci z médií, jejich obavy jsou větší, než to ve skutečnosti vypadá. Je to hodně o vysvětlování, jak bude vše fungovat. Kovidová bublina, kterou WTA drží na turnajích a my ji taky budeme držet, je ideální. Fantastická. Žádný jiný sport, kromě NHL, to nemá tak propracované. Je opravdu dokonalá. A lze ji takhle dokonalou vytvořit jen v Ostravě, protože hotel, který mají hráčky samy pro sebe, je hned u haly. Hotel, hala, tréninková hala, bublinu nesmí opustit. Musíme jim vytvořit bezpečný i zábavný program, aby se z toho nezbláznily. Vše je bezpečné. Tenistky přistanou, auto je vydezinfikované, řidič otestovaný. Jedou do hotelu, absolvují test a než jim přijde negativní výsledek, nesmí pokoj opustit. Pak se mohou začít v rámci bubliny pohybovat a trénovat.“

Co máte pro tenistky v bublině nachystáno, aby se nezbláznily?

„V hotelu Clarion je i velké kongresové centrum. To přeměníme v playground, kde budou různé aktivity. PlayStation, pingpongové stoly, trenažéry. Využijeme i hokejové trenažéry, které máme na skladě pro zápasy NHL, které u nás také pořádáme. A pár dalších věcí, aby měly nějakou srandu.“

Bude tam třeba i kasino, aby se vám náklady trochu vrátily?

(usměje se) „Kasino není věc, která by se WTA líbila. Tohle asi vynecháme.“

České zastoupení bude plnohodnotné?

„V současné době máme přihlášeny všechny holky. Od Karolíny Plíškové přes Kvitovou, Muchovou, Bouzkovou, Strýcovou... Teď jde o to, kdo se do soutěže dostane. V hlavní jsou Kvitová, Plíšková, Muchová. K tomu mám k dispozici dvě volné karty. Jedna bude asi pro Strýcovou, o druhé se rozhodne. V kvalifikaci jsou Bouzková, Siniaková, Kristýna Plíšková, je tam i Bára Krejčíková. Do kvalifikace přes volnou kartu dostanu Martincovou. Jednu z divokých karet do kvalifikace bude mít Coco Gauffová. Ta se sama ozvala, že by ráda v Ostravě hrála. Kartu do hlavní soutěže pro ni nemám, ale je spokojená i s kartou do kvalifikace, což je malý zázrak. Ona je vycházející hvězda, členka Federerova týmu a je žádané zboží.“

Mohla by být i Gauffová zpestřením turnaje?

„Jednoznačně. Je extrémní tahák pro tenisový svět.“

Mohla by si časem vypracovat k Česku, potažmo Ostravě, podobný vztah jako Usain Bolt?

„Překvapila mě v mailu, když žádala o divokou kartu. Psala, že v Česku hrála ještě nedávno juniorku, takže možná už jde boltovskou cestou. A mohla by se tady objevovat častěji. Ještě by to chtělo, aby časem byla i tak dobrá jako Bolt. Tam jí ještě trochu chybí.“ (usmívá se)

Jaký bude v Ostravě povrch?

„Hrát se bude na tvrdém povrchu, který jsme museli objednat. Podklad jsou dřevené desky ve dvou vrstvách, pak tři vrstvy speciálního nátěru. Desky sháněla firma po celé Evropě, protože děláme pět kurtů. Jeden hrací hlavní, druhý hrací v atletické hale a k tomu ještě tři tréninkové kurty. Obrovská plocha. Povrch jsme si nechali posílat z Ameriky, to také nebylo jednoduché.“

Využít povrch z Fed Cupu nebo Davis Cupu nešel?

„Ne, všechno je úplně nové. Protože všechny povrchy musí být stejné, nešlo využít jeden povrch z Davis Cupu nebo Fed Cupu.“