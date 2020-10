Martincová o tetování v tenisu: kérka, o které lidi neví a tygr na podbřišku

„Tetování, které mám nejvíc na očích je asi andělíček na levé ruce s nápisem Lif Is Made Of Small Moment Like This," říká Tereza Martincová. • Tereza Martincová

Na levém boku má Tereza Martincová vytetovaný okřídlený tenisový míček a nápis Never Give up. • Instagram

Na pravém boku má tenistka Tereza Martincová vytetovanou lebku s motem No Pain, No Gain, které se vztahuje k tenisu • Instagram

Jako jednu z mála hráček na světě zdobí Terezu Martincovou výrazná tetování. I právě kvůli nim si vysloužila nálepku tenisové rebelky. Sama ale tuto přezdívku v oblibě příliš nemá. „Tetování pro mě není známkou žádného rebelství. Obrázky na těle se mi zkrátka líbí. Netoužím se nějak odlišovat nebo jít proti proudu,“ vysvětluje česká tenistka.

První kérku si nechala udělat, když jí bylo sedmnáct. Další pak přišly hned záhy. „Dnes už to snad ani nespočítám. Kdybych ale brala jen ty větší, přes třicet jich určité mám,“ říká.

Její tetování mají většinou spojitost s tenisem. Obrázky si totiž často nechává dělat jako odměnu za dobrý výkon na kurtu.

„Mám například vytetovaný nápis Never Give Up nebo No Pain, No Gain. To jsou taková tréninková mota. Kromě toho mám třeba i okřídlený tenisový míček. Mám ale i tetování, která s tenisem tolik nesouvisí. To je třeba holubice na nártu s latinským nápisem, který v překladu znamená přes překážky ke hvězdám. Tohle moto není spojené jen s tenisem, ale s celým mým životem.“

A co potetovaná tenisová kráska chystá do budoucna? Podle jejích slov je zatím jisté jen jedno. S tetováním rozhodně nekončí. „Kdysi jsem chtěla celý rukáv. Z toho jsem ale ustoupila a nechala si namísto toho udělat malinká tetování na levé ruce. V budoucnu bych jich tam ráda ještě pár přidala. Na druhé ruce mám jen tři, tam už nic dodělávat nechci. Já se ale znám a i když teď říkám, že na pravou ruku už nic víc nechci, může to být za rok úplně jinak.“

Dotazník

Moje první tetování?

„Malý tygr na podbřišku. Protože mi bylo tenkrát teprve sedmnáct, musela jsem k tomu mít svolení od rodičů. Oni ale věděli, že si to moc přeju, takže jsem jejich souhlas dostala jako dárek k narozeninám.“

Kolik tetování mám celkově?

„už popravdě ani nemám přesný přehled o tom, kolik jich vlastně mám. Na bocích mám větší tetování, na rukou zase spoustu menších, jako je například malinká hvězdička na předloktí. To snad ani jako tetování brát nejde. Kdybych ale měla spočítat ty větší, přes třicet jich určitě bude.“

Pohled na tetování ve světě tenisu?

„Obzvláště v ženském tenise to není příliš obvyklé. Po Slovince Poloně Hercogové jsem asi jedna s nejvýraznějším tetováním. Tenis je stále brán jako sport elegánů a tetování je s ním pro některé neslučitelné. Dřív potetovaní hráči měli dokonce problém sehnat sponzory. Báli se totiž, že by kérka mohla nazlobit fanoušky. V současnosti je to ale už o dost lepší."

Oblíbené tetování?

„To takhle nejde říct. Já mám ráda všechny. Tetování, které mám ale nejvíc na očích je asi andělíček s nápisem Life Is Made Of Small Moments Like This. Tohle tetování mám na levé ruce a nápis mi směřuje na ukazováček. Díky tomu si snad denně uvědomuju, že život je plný malých okamžiků, které stojí za to prožít naplno. Andělíčka jsem si zase nechala vytetovat, když mi zemřela moje milovaná babička. Tohle tetování mám tedy jako vzpomínku na ni.“

Tetování, o kterém příliš lidí neví?

„Na zadku mám vytetovaný otisk svých rtů. O tom moc lidí opravdu neví. Ten nápad vznikl úplně náhodou, když jsem se bavili s mým tatérem. Tohle je snad jediné tetování, které vzniklo spontánně. Většinou si to totiž docela hodně promýšlím.“

Proč jsem si nechala vytetovat lebku?

„Tomu, že mám vytetovanou lebku se diví hodně lidí. Vnímají ji totiž jako něco spojeného se smrtí. Pro mě má ale úplně jiný význam. Tohle tetování beru jako symbol, který mě ochraňuje před nejrůznějšími špatnými věcmi a událostmi.“

Co bych si nikdy nenechala vytetovat?

„Nejsem typ, co by chtěl mít potetované celé nohy nebo klasický rukáv. Když jsem s tetováním začínala, nechtěla jsem, aby to šlo vůbec vidět. Měla jsem jich jen pár, o kterých na kurtu nikdo nevěděl. Holky se pak v šatně vždycky divily, že jich mám tolik. Pak jsem se ale rozhodla, že si malá tetování dám i na viditelná místa. A takhle to chci udržovat – více tetování, ale jen těch menších.“

Tetování, kterého lituju?

„Takové zatím nemám. Všechny se mi líbí, mám je ráda a nepřemýšlím nad tím, že bych si některé nechala odstranit nebo předělat. To, co si nechávám vytetovat, mám vždy promyšlené, určitě si nedávám nic, co mě jen tak napadne. Dobře si uvědomuju, že tetování je na celý život a nerada bych někdy něco dávala pryč.“

Co bych poradila lidem, kteří přemýšlí nad tetováním?

„Často mi někdo píše a chce poradit s výběrem tetování. Myslím, že nejdůležitější je, abyste se pro konkrétní motiv nadchli. Předtím, než si necháte něco vytetovat, doporučuju to mít hodně na očích, abyste věděli, že vás to za chvíli neomrzí.“