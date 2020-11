Největší titul, 35 milionů a nic... Proč je Medveděv šampionem, který neslaví?

Nejlepším výsledkem v kariéře Medveděva je loňské finále na US Open • Reuters

Po velkém obratu získal největší titul kariéry. A coby neporažený šampion Turnaje mistrů také odměnu 1 564 000 dolarů (35 milionů korun). Přesto se po proměněném mečbolu Daniil Medveděv tvářil, jako když se po tréninku chystá do sprchy. Nula emocí. Pokrčil rameny, vrhl letmý pohled ke své lóži, suše vytáhl tenisák z kapsy a odhodil ho. Se znuděným výrazem podal poraženému Dominicu Thiemovi u sítě ruku a to byl konec parády.

Proč? Nešlo o žádný protest či gesto. Čtyřiadvacetiletý Rus si prostě hodlá pěstovat takovou image. „Takhle to budu dělat i dál,“ rozprávěl poté, co v londýnském finále přemohl mírného favorita Dominica Thiema 4:6, 7:6 (2), 6:4. „Při fotbale už jsem viděl hráče, kteří neslaví, ale v tenise jsem asi první. A líbí se mi to, tohle je mé poznávací znamení.“

Později vysvětlil, že se z něj stal „neslavič“ loni při US Open, které bylo jeho průlomovým turnajem. Tehdy v New Yorku se dostal až do finále, v němž vzdoroval Rafaelu Nadalovi pět setů. A také si krásně během čtrnácti dnů pohrával s publikem.

Jak k tomu došlo? Při mači se španělským veteránem Felicianem Lópezem mu pochodovaly nervy. Vztekle vytrhl sběrači ručník a obořil se na něj. Aby ukázal, co si myslí o nesouhlasné reakci diváků, sedíc na židli vztyčil prostředníček. Ruku měl ukrytou za hlavou, sudí nic neviděl, záběr se však dostal na obří obrazovku a ještě víc pobouřil lidi. Medveděv nakonec triumfoval ve čtyřech těsných setech a po nich dal bez ostychu lidem vědět, jak mu pomohli. V pozápasovém interview, které se obyčejně omezuje na fráze a děkovačky, se položil do svého projevu naplno.

„Hlavně bych vám chtěl, lidi, všem poděkovat, protože jste mi dali energii k vítězství. Bez vás bych ten zápas asi prohrál, jak jsem byl unavený. Až budete usínat, chci, abyste si pamatovali, jak jste mi pomohli,“ dráždil tribuny a nemínil končit. „Dáváte mi tolik energie. Čím víc budete bučet, tím víc budu vítězit. Pro vás!“ Vítězit nepřestal, i fanoušci postupně přijali jeho hru na padoucha a vzali ho za svého.

Po čtrnácti měsících je z Medveděva šampion Turnaje mistrů, čtvrtý hráč žebříčku a muž, o kterém ještě hodně uslyšíme. Ale slavit ho zřejmě neuvidíme…