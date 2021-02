Navrátil o českých tenistech: Mladí vystrčili růžky, problém jsou peníze

Sedmadvacetiletý Jiří Veselý má před sebou nejlepší roky a patří do elitní padesátky žebříčku ATP. Jednadvacetiletý Tomáš Macháč minimálně do stovky. Za nimi je zástup dalších nadějných mladíků. Po době temna se český mužský tenis začíná zvedat, což daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil sleduje s optimismem. Aktuální stav českého tenisu popisuje v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium.

Jiří Veselý s Tomášem Macháčem vyhráli kolo na Australian Open a jsou na turnajích vidět i tento týden. Devatenáctiletý Jiří Lehečka ovládl o víkendu future v Egyptě. Český mužský tenis žije, což se může na konci roku ukázat i při finálovém turnaji Davis Cupu. Na něj bude Jaroslav Navrátil vybírat kvartet nejlepších a může mít těžkou nominaci.

Jaký je podle vás aktuální stav českého mužského tenisu?

„Blýská se na lepší časy. Speciálně jsem rád, že mladí vystrčili růžky. Jsem přesvědčený, že Jirka Veselý patří do padesátky, velký skok udělal Tomáš Macháč. Není náhodou, že se dvakrát kvalifikoval na grandslam v Paříži i Austrálii. Lukáš Rosol hrál teď finále challengeru. A nakonec Jirka Lehečka s Jonášem Forejtkem a Michaelem Vrbenským jsou příslibem. Ale mladí to mají hrozně složité.“

V čem?

Turnajů je v téhle době málo, jejich cut off (žebříčkové postavení posledního hráče přijatého do soutěže) je teď o sto míst níž než v minulosti. Kluci se hrozně těžko dostávají na větší akce. Snad se to na jaře zlepší, dostanou se na challengery a na konci roku mladé uvidíme kolem dvoustého místa a Macháče třeba ve stovce.“

Odrazil se mužský tenis ode dna?

„Věřím, že jo. Teď by bylo dobré, kdyby se ATP turnaje rozjely. I když je to bez diváků jako v kostele. A výdělky pořadatelů i hráčů jsou kvůli tomu strašně nízké.“

Viděl jste, že společný turnaj v Miami pro muže a ženy snížil dotaci o víc než 60 procent ze 17 na necelých 7 milionů?

„To jsem si zatím nevšiml, ale Jirka Veselý říká, že tohle přijde na většině turnajů. Nechají stejné body a budou nutit hráče,