Plíšková se trápí, nikdo neví proč. Jelínek mluví o kouči i soukromí

Co je špatně s Karolínou Plíškovou? Zdá se, že vlastně nic. A o to jsou kupící se nezdary štiplavější. O to víc lezou na nervy a stresují. Znát alespoň příčinu, můžete ji řešit. Jenže česká tenistka má natrénováno. Za zavřenými dveřmi, když se nepočítá skóre, údajně hraje dobře. Chemie v týmu funguje, v soukromí prý také žádný problém, fyzické testy ukázaly dobré parametry. Tak proč, sakra, nedokáže prorazit? Proč letos vyhrála na šesti turnajích jen sedm zápasů? Přečtěte si analýzu s tenistčiným mentálním koučem Marianem Jelínkem a expertem Janem Kukalem.