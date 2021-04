Wimbledon boří stoletou tradici. Technologie pokročily, už není potřeba

Barbora Strýcová se zvedá poté, co v duelu s Kiki Bertensovou napálila do sítě • Reuters

Barbora Strýcová se drží sítě, do které vrazila v honbě za míčkem • ČTK

Barbora Strýcová zdraví fanoušky Wimbledonu po postupu do semifinále slavného tenisového grandslamu • Reuters

Nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon ruší jednu ze svých tradic, od příštího roku už nebude první neděle volná. Den zvaný „Middle Sunday“ měli organizátoři vyhrazený na údržbu trávníku mezi dvěma hracími týdny, ale díky technologiím to už nebude nutné. Novinku dnes oznámili organizátoři z All England Lawn Tennis Clubu.

„Od roku 2022, při stoletém výročí centrálního dvorce, se stane Middle Sunday trvalou součástí turnajového programu, takže z Wimbledonu bude čtrnáctidenní akce,“ řekl předseda klubu Ian Hewitt. „Díky za posledních pět let vylepšené technologii trávníku a údržbě jsme schopni se postarat o kurty, zejména o ten hlavní, aniž by byl nutný celý den volna,“ dodal.

Wimbledon se od zbývajících tří tenisových grandslamů odlišuje v mnohém. Nejen travnatým povrchem, ale hrát se může jen v bílém oblečení, při nasazování do soutěže mužů se zohledňují i výsledky na trávě nebo právě volnou nedělí na konci prvního týdne.

S tím souvisí i takzvané Manic Monday, tedy „Šílené pondělí“, během něhož se nahustil program a hrála se všechna osmifinále mužů i žen. Od příštího roku už budou tyto zápasy rozděleny stejně jako ostatní do dvou dnů.

Loňský Wimbledon se kvůli pandemii koronaviru nekonal, zrušen byl poprvé od druhé světové války. Letošní ročník má termín od 28. června do 11. července. Pořadatelé počítají s tím, že budou moci do hlediště pustit omezený počet diváků, v současné době je to čtvrtina kapacity.

Wimbledon se poprvé hrál v roce 1877, ženy se přidaly o sedm let později. Turnaj se nekonal pouze během obou světových válek. Tradice první volné neděle byla porušena v historii jen čtyřikrát kvůli špatnému počasí v letech 1991, 1997, 2004 a 2016.