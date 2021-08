Černošek o úspěšném létě a nových nadějích: Mám svou novou armádu

Je mu třiasedmdesát let a začíná takřka od píky. Ve chvíli, co ho koncem minulého roku stála nákaza covidem téměř život. Miroslav Černošek, muž, jenž stál za hvězdnými tenisovými kariérami Petry Kvitové či Tomáše Berdycha, má ale stále svůj sen. Přál by si ještě jednou trefit světového hráče či hráčku. Proto zformoval svou novou armádu.

Byly doby, kdy český tenis fungoval podle jeho vůle. Zastupoval Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka, Petru Kvitovou či Lucii Šafářovou. Pak přišel ústup ze slávy, ztráta vlivu. Stáhl se z pražské Sparty, zůstala mu jen prostějovská bašta. V ní ale Miroslav Černošek, protřelý manažer v důchodovém věku, stále šlape na plyn. A má za sebou náramné léto. Z olympijského Tokia přivezli dva sportovci, co zastupuje, zlato (Kateřina Siniaková) a stříbro (oštěpař Jakub Vadlejch). Tenisoví talenti Jiří Lehečka (19) s Daliborem Svrčinou (18) vyhráli první challengery, patnáctiletá levačka Sára Bejlek poskočila v žebříčku o 557 míst, když senzačně ovládla ženský turnaj v Olomouci. A chlapecké finále Pardubické juniorky proběhlo v obsazení jeho hráčů.

Zdá se, že si v poslední době na neúspěchy sportovců ze své stáje nemůžete stěžovat, že?

(úsměv) „Když člověk dělá šéfa prostějovského tenisu a zároveň marketingového manažera, tak výsledky jsou to, co vám umožňuje dělat dobrou práci. A momentálně jsou výsledky mladých talentů v Prostějově excelentní. Jirka Lehečka vyhrál challenger v Tampere, hrál finále v Poznani a dostal se na 189. místo. Poprvé v kariéře letí na US Open na grandslamovou kvalifikaci. To je pro něj velký skok. Pokud se dnes chcete dostat do stovky, musíte jít cestou grandslamů nebo velkých turnajů. Přes ty malé to nejde.“

O posledním víkendu zase zazářil v Praze osmnáctiletý Dalibor Svrčina. Z divoké karty vytěžil na challengeru titul.

„Na to, že byl na začátku roku někde kolem osmistého místa a měl velké problémy s kotníkem, tak hrozně poskočil. V Praze porazil hráče vysoko nad sebou a dostal se na 334. flek. Je na něm vidět velký skok v sebedůvěře, mete to a daří se mu. Pořád je to střízlík, ale opravdu mu míče letí. Jde do úderů, zlepšil hodně svou největší slabinu – servis. A s tím přicházejí i výsledky.“

V pátek také vyvrcholila Pardubická juniorka, v jejímž chlapeckém finále jste měl oba hráče – osmnáctiletého vítěze Daniela Siniakova i o dva roky mladšího poraženého Jakuba Menšíka.

„Když děláte tenis tak dlouho jako já, zjistíte, že to prožíváte čím dál víc. Mít dva prostějovské kluky ve finále pardubické juniorky je ohromně prestižní a motivující, protože si myslím, že oba dva jsou velkými přísliby. Danovi je osmnáct, jde nahoru. A já dávám velké naděje i šestnáctiletému talentu Kubovi Menšíkovi, což je rodilý Prostějovák, kterému to letí a už dneska má 192 centimetrů. Myslím, že tihle dva jsou velkými přísliby.“

Stejně jako Sára Bejlek, patnáctiletá vítězka nedávného turnaje ITS Cup Olomouc Open pro dospělé dotovaného 60 tisíci dolary.

„Marketing tenisu dělám třicet let a nepamatuju, že by nějaká hráčka skočila