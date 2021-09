Kvitová: Relaxuju u Slunečné. Turnajů jsem chtěla méně, jenže…

Pro řadu hráček je probíhající sezona nejtěžší v jejich kariérách. Jak to máte vy?

„Hrát v covidu pro mě bylo strašně náročné. Bez lidí na tribunách a v bublinách na hotelech si život snad ani nejde užít. Tenis miluju, ale potřebuji si od něj taky někdy oddechnout. V tomto režimu nešlo vlastně vůbec vypnout - pořád to byl hotel a tenis. To pro mě bylo náročné psychicky a s fyzickou zátěží je to spojená nádoba.“

Když potřebujete vypnout, co vám k relaxaci pomůže?

„Hodně jedu Netflix, Ordinaci, Slunečnou, je toho celkem dost (úsměv). Ne, že bych se úplně nudila, ale regenerují, jak se jen dá. Hodně jsem i na fyziu.“

Uvažovala jste nad pečlivějším výběrem turnajů? Kam pojedete, a kam už ne?

„Záleží to i na tom, jak se sezona vyvíjí. Vzhledem k mému věku a tělu jsem si letos chtěla vybrat méně turnajů. Jenže, když občas prohraju na začátku, potřebuju další zápasy, abych získala rytmus a sebedůvěru na kurtu.“

Diváci jsou zpět na tribunách, ale jak jste vnímala turnaje v nedávné minulosti bez nich?

„Musela jsem se víc motivovat. Bez lidí je to pro mě prostě smutné a nezáživné. To je jako na trénincích, a ty nemám ráda.“

Myslíte si, že se po covidu lépe vracelo mladším hráčkám, viz šokující úspěch Raducanuové na US Open?

„Ani ne, výhodu spíš měly top hráčky, které jsou zvyklé hrát celou kariéru na nejvyšší úrovni. Před lidmi, pod tlakem, nevadí jim dostávat se do vypjatých momentů, kdy čelí brejkbolu nebo setbolu. Lidi vám dodají energii tyhle věci zvrátit. Naopak jiné tenistky preferují prázdné tribuny, aby nepociťovaly stres od fanoušků. Co se týče Emy Raducanuové, nemyslím si, že její úspěch na US Open stál na tom, že by se favoritkám hůř vracelo. Prostě odehrála skvělý turnaj, sedlo jí to a zvládla by ho za každé situace.“