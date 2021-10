Genderová revoluce na kurtech. Rozhodčí o milníku na Wimbledonu

Že čas od času má řízení fotbalového zápasu mužů na starosti žena, na to jsme si už zvykli. V létě ovšem genderová revoluce došla i do tenisu. Poprvé v historii Wimbledonu totiž finále mužské dvouhry rozhodovala žena. A to třiačtyřicetiletá umpirová sudí Marija Čičaková. Ta patří v rámci tenisového světa ve svém oboru k absolutní špičce a nedávno se účastnila i silně obsazeného WTA turnaje v Ostravě.