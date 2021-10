Hlaváčková o StarDance: Jako tenistka mám výhodu, chyby se neodpouští

Uprostřed týdne se dozvěděla o zásadní změně. Sobotní večer kvůli karanténě svého tanečního partnera Michala Necpála, bude muset odtančit s jeho bratrem Jakubem.

„Máme za sebou dva tréninky a dnes jdeme na to. Michal nám alespoň radí po telefonu. Věřím, že to s Kubou dnes zvládneme," říká s optimismem bývalá tenistka a účastnice letošní řady StarDance Andrea Sestini Hlaváčková.

Jak dlouho jste zvažovala, jestli nabídku do StarDance přijmete?

„Popravdě řečeno jsem o té nabídce snila už dlouho. Vždycky jsem si říkala, že kdyby byl jednou čas, mohla by to být dobrá zkušenost. Měla jsem tehdy totiž ještě aktivní kariéru, což by dohromady úplně nešlo. Letos se to ale všechno potkalo úplně ideálně. Jsem po mateřské, mám relativně dost času, druhé miminko s manželem tento rok neplánujeme a covidová doba nás upoutala víc v Česku. Když pak nabídka skutečně přišla, byla jsem i přesto trochu překvapená. Nečekala jsem totiž, že lidi do soutěže budou obvolávat téměř rok a půl před vysíláním.“

Radila jste se o účasti i se svým kamarádem Davidem Svobodou, který soutěžil v jedné z minulých řad?

„Jsem velmi organizovaný a plánovací typ, který nenechává věci náhodě. Než jsem účast potvrdila, volala jsem Davidovi i Gabče Soukalové, která byla ve StarDance dva roky zpět. Ptala jsem se jich na zkušenosti a to, jestli není v zákulisí něco, s čím je potřeba počítat. Ničím mě ale nepřekvapili, oba mi soutěž moc doporučovali a tak jsem si řekla, že do toho půjdu.“

Zaznamela jste v předchozích řadách i svého současného tanečního partnera Michala Necpála?

„Upřímně jsem se na StarDance vždycky dívala spíše kvůli výkonům známých osobností a tanečníky jsem zase tolik nevnímala. Zrovna Michala jsem si ale zapamatovala, protože tancoval s Veronikou Arichtevou, kterou jsem hodně sledovala. To, že bude on můj taneční partner, jsem se ale dozvěděla až někdy o prázdninách při oficiálním seznamování párů. S prvními tréninky jsme pak mohli začít 1. srpna. Dřív to nešlo, aby někdo ze soutěžících neměl nefér výhodu."



Kvůli karanténě Michala Necpála se nakonec dnešního večera budete účastnit s náhradním tanečníkem. Jak probíhaly přípravy?

„S novým partnerem jsem měla první trénink ve čtvrtek, v pátek druhý a dnes jdeme na to. Je to pro všechny složitá situace. Je nám hrozně líto těch, kteří jsou zdraví, ale přesto musí být doma v karanténě. Kdyby byli nemocní, je to samozřejmě pochopitelné, ale takhle to zamrzí ještě o to víc. Jsem ale moc ráda, že to dopadlo tak, že můžu v sobotu vůbec odtančit. Věřím, že s Kubou Necpálem to nakonec zvládneme a předvedeme divákům pěkný tanec, stejně jako by tam byl Michal. Ten nám alespoň radí přes telefon. Příští týden by mělo být všechno už zase ve starých kolejí.“

Kolik času denně musíte soutěži objetovat?

„Věděla jsem, že to bude vyžadovat hodně času, ale nedokázala jsem si představit kolik přesně. Aktuálně trénuju prakticky denně s tím, že neděle míváme většinou volné. Zatím jsou to jednodenní tréninky, které trvají většinou čtyři až pět hodin. Kdybychom ale postupovali dál, museli bychom určitě začít trénovat ještě daleko víc. Není to ale jenom o tančení. Do toho jsou tam dvakrát týdně ještě zkoušky šatů, účesů nebo zkoušky ve studiu České televize před živým vysíláním. Jako pro maminku, která byla na mateřské, je to pro mě de facto nová práce na plný úvazek.“

To je docela velký skok. Jak moc se účinkováním ve StarDance změnil váš rodinný život?

„Musela se víc zapojit školka. Tam Bibi nastoupila už v létě, aby si zvykla. Kromě několika nemocí, které nás poslaly domů, musím zaklepat, že všechno docela funguje. Prarodiče nemám v Praze, takže se na mamku ani tchyni v tomto úplně spoléhat nemůžu. Pomáhá mi tedy docela dost i paní na hlídání a samozřejmě manžel.“

Jak vaši účast v soutěži skrze jazykovou bariéru prožívá váš muž?

„Manžel mi to moc přeje, protože ví, jak moc mi na tom záleží. Kvůli tomu, že nerozumí česky to se mnou ale nemůže prožívat úplně na 100 procent. Během večera třeba zaslechne své jméno, zaslechne jméno naší dcery, ale jinak je od toho trochu odstřihnutý. Teď je bohužel dva týdny pracovně pryč, takže dorazil minulý týden jen na jeden den přenosu, aby mě podpořil, a zase odjel. Jakmile se vrátí, bude ale určitě zase zastávat roli tatínka, stejně obětavě jako před tím, což je pro mě velká pomoc.“

Musela jste kvůli StarDance odmítnout jiné pracovní nabídky?

„Myslím, že herci nebo zpěváci musí kvůli soutěži nabídky odmítat docela často. Mám to teď hodně nabité, ale práci jsem odříkat nemusela. Jednou týdně chodím do rádia, kde mám svůj pořad Na síti. Některé díly mám i předtočené, takže kdyby bylo nejhůř, můžeme využít některý z nich. Do toho jsem teď vydala svůj diář, jehož distribuci si zajišťuju částečně i sama. Ve sklepě mám tedy asi tři sta diářů, které po večerech podepisuju, aby ho fanoušci měli i s autogramem. Do toho jsem dělala ještě zážitkové tenisové tréninky, ale s tím jsem v době StarDance přestala, protože by to pro mě po fyzické stránce bylo už moc.“

Myslíte, že máte coby bývalá profesionální sportovkyně v soutěži fyzickou výhodu nad ostatními?

„Určitě. Za prvé jsem ještě pořád relativně mladá a za druhé jsem zvyklá na daleko větší dril a fyzickou námahu. I když jsem mezitím byla těhotná a kondice šla dolů, tělo je zvyklé celý život makat a dokáže se do toho rytmu lehce vrátit. Ostatní mají ale zase výhody v něčem jiném. Vystoupení herců a zpěváků je ohromně předvedené a ukázané úplně jiným způsobem. Bavit lidi je jejich práce a na parketě tedy částečně dělají i to, co je jim opravdu vlastní. Jiní mají třeba výhodu v tom, že je tolik nesvazuje tréma jako mě. Nastoupit před lidi a kamery je pro mě opravdu náročná věc.“

V čem je to jiné oproti tenisovému zápasu, který se hraje taky před kamerami a obecenstvem?

„Rozdíl je především v časovém omezení. Zápas trvá kolikrát několik hodin a pokud něco pokazíte, máte často možnost to zase spravit. Tady máte jen minutu a půl a chyby se neodpouští. V tenise navíc člověk předvádí to, co dělá celý život. Nemusí řešit, jestli na kurt vstupuje pravou nebo levou nohou nebo jestli se zvedne z lavečky a půjde doprava nebo doleva. Tohle máte zautomatizované. Na parket vstupujete v šatech, které jsou hodně jiné, nalíčená úplně jinak než obvykle a máte předvádět něco, co jste ještě do nedávna nikdy nedělal. Je to úplně mimo vaši komfortní zónu. Diváci a porota vás pak hodnotí a dávají vám za to známky. Málokdo si dokáže představit, jaký je to pro netanečníka stres. Už jen za to bych já osobně všem dávala desítku.“ (směje se)

V předchozím díle to vypadala, že vás hodnocení poroty hodně mrzelo.

„Mimo obrazovky, když se třeba vidíme v backstage, mám z poroty moc dobrý pocit. Jsou to strašně fajn lidi. A tihle fajn lidi si před vás pak sednou a hodnotí váš výkon. Zrovna v posledním díle mě opravdu jen zkritizovali. Přitom jsem se snažila a neměla jsem dojem, že by to bylo zase tak špatné. Zklamání na mě pak bylo asi trochu i vidět. Je to zřejmě tím, že my co tančíme, máme tendenci brát si k srdci jen to negativní. Ale je to jejich názor a k show to patří.“