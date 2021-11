VYSVĚDČENÍ českých tenistek: nová megastar i horší trojka pro Kvitovou

Jak si vedly české tenistky v roce 2021? • FOTO: Koláž iSport.cz Poprvé za pětatřicet let končí dvě české tenistky sezonu v top 5 žebříčku. Po Haně Mandlíkové (4.) a Heleně Sukové (5.) v roce 1986 se stejné podařilo Karolíně Plíškové (4.) s Barborou Krejčíkovou (5.). Titul z Paříže, finále při Wimbledonu, semifinále v Melbourne. Navrch olympijské zlato a stříbro. Sezona 2021 se zapíše jako jeden z nejúspěšnějších roků českého dámského tenisu. A to i přesto, že letitá lídryně Petra Kvitová stagnovala. Sport vystavil vysvědčení všem osmi českým hráčkám v top 100 pořadí WTA Tour.

Karolína Plíšková (29 let) na žebříčku: 4.

turnajové tituly: 0

finále: 3

bilance zápasů: 37:19

bilance na grandslamech: 14:4

posun na žebříčku: + 2 (ze 6. na 4. místo)

prize money: 2,87 mil. USD ZNÁMKA: 1- Stárnete do veteránské role, prakticky rok hrajete tenis s bídnými výsledky (byť ne tak špatným pocitem) a slýcháte, že tohle je konec vašeho příběhu, natož abyste někdy mohla vyhrát grandslam. A když už konečně trefíte povedený turnaj, dostanete v jeho finále dvakrát 6:0. Kdyby ještě koncem června Karolíně Plíškové kdosi řekl, že sezonu 2021 nakonec označí za jednu z nejlepších v kariéře, skočí mu kolem krku. KP možná není tenistka, která svou hrou strhne davy, je to ale ženská z oceli s obrovským talentem jet si svou lajnu a vytrvat za každých okolností. Takhle láme soupeřky, i když nehraje extra. Takhle zlomila i tuto sezonu. Na Wimbledonu, kde byla vždy poloviční, prošla do finále a podruhé v kariéře ji jediný set dělil od grandslamového titulu. V druhé půlce sezony zapsala bilanci 22:7 (úspěšnost 76 %), když v té první měla pouhých 15:12 (úspěšnost 56 %). Sezonu zakončila jako česká jednička, pošesté za sebou coby členka top 10. To je nejdelší aktivní šňůra ze všech tenistek. Popáté v kariéře nastřádala na WTA Tour nejvíc es (387 - 7,3 na zápas). Poprvé po osmi letech sice nedosáhla na titul z WTA, když prohrála všechna tři finále. Asi nejdůležitějším ukazatelem určujícím spokojenost je skóre na grandslamových turnajích. Finále, čtvrtfinále, 3. kolo a 2. kolo. Celková bilance 14:4 – to je její vyrovnané maximum ze sezony 2017.

Barbora Krejčíková (25 let) na žebříčku singl/debl: 5./2

turnajové tituly singl/debl: 3/5

finále: 1

bilance zápasů: 45:19

bilance na grandslamech: 14:3

posun na žebříčku: +60 (z 65. na 5. místo)

prize money: 3,6 mil. USD ZNÁMKA: 1+ Dějiny jsou jen cyklem opakujících se událostí, říká se. Letošní příběh Barbory Krejčíkové tomu dává za pravdu. Deset let od životní sezony Petry Kvitové se českému tenisu zrodila nová megastar. A byla to asi nejpřekvapivější story v jeho tuzemských dějinách. Slečna se staromódním stylem tenisu (myšleno v tom nejlepším slova smyslu) se naučila vyhrávat až po pětadvacátých narozeninách. Ano, o českých tenistech se traduje, že dozrávají později. Ale tohle? Když Krejčíková našla klíče od tenisového banku, začala loupit v obrovském množství. Na Roland Garros vyhrála první grandslam, přičemž to byl její teprve pátý start v hlavní soutěži turnajů velké čtyřky. Pětadvacetiletá Češka získala celkem 9 titulů (včetně mixu na Australian Open), z toho tři grandslamové, olympijské zlato a navrch Turnaj mistryň. Neúnavnou obojživelnici by zřejmě neměla minout cena WTA pro Hráčku roku. Její singlový žebříček letos kulminoval na čísle 3, v deblu je druhá.

Petra Kvitová (31 let) na žebříčku: 17.

turnajové tituly: 1

finále: 0

bilance zápasů: 29:17

bilance na grandslamech: 4:3

posun na žebříčku: - 9 (z 8. na 17. místo)

prize money: 0,8 mil. USD ZNÁMKA: 3- Snila o olympijském zlatu, ale nepřekvapivě se upekla v tokijské výhni. Po prvním zápase na Roland Garros si cestou z televizního studia ošklivě podvrkla kotník a odstoupila. Nerozehraná pak schytala facku v 1. kole Wimbledonu. Na US Open ji oslabil covid. A to ani nemluvíme o četných karanténách, jež se jí jako veteránce dostaly hodně pod kůži. Petra Kvitová sehrála rok, na který nebude vzpomínat s vřelými pocity. Highlitem byl březnový titul z Dauhá, její už 28. v kariéře. Jinak se však sezona nesla ve znamení vyklízení pozic. Pokud odmyslíme rok 2017, kdy se vracela po přepadení, končí poprvé od roku 2010 mimo top 15 žebříčku. Ten je sice v jejím věku čím dál zanedbatelnější, křiklavější je však bilance s hráčkami z elitní desítky z posledních utkání – 1:9. Kvitová není robot, stárne a opotřebovává se. Víc mentálně než fyzicky. V top 40 žebříčku je druhou nejstarší hráčkou po Angelique Kerberové (33). Světové kurty se čím dál víc mění v rejdiště mladých, natěšených i vášnivých slečen, pro které je vše nové a touha uspět v nich hoří mohutným plamenem. Rok 2021 mohl být jen oddechovým časem PK, na který má po víc než 800 profesionálních zápasech a 51 grandslamech právo. Či také začátkem odcházení…

Karolína Muchová (25 let) na žebříčku: 32.

turnajové tituly: 0

finále: 0

bilance zápasů: 19:9

bilance na grandslamech: 11:4

posun na žebříčku: -5 (z 27. místa na 32.)

prize money: 1,4 mil. USD ZNÁMKA: 2- Její vzestup brzdila od juniorských let zranění a ta se přihlásila znovu. Natržený břišní sval Karolína Muchová prakticky po celou sezonu nevyléčila a moudře rok ukončila již po US Open. S pouhými čtrnácti odehranými turnaji, což není ani minimum, které se počítá do žebříčku. Nesmírně nadaná tenistka, která umí všechno. Ale také skleněná hráčka – tahle pověst tu je opět. Zdraví bude asi do konce kariéry jejím největším soupeřem. Pokud s ním bude hrát alespoň vyrovnaně, je stále na co se těšit. Protože když je olomoucká rodačka připravená, stojí to za to. To nejlépe předvedla při Australian Open, kdy ji jen jeden vyhraný set dělil od grandslamového finále. Australskou šichtou si ale také problémový břišní sval hodně zhoršila. Ve Wimbledonu se protloukla do čtvrtfinále a obhájila úspěch ze sezony 2019. Víc než polovinu letošních výher (11 z 19) zapsala právě na grandslamech, což je unikátní i bizarní bilance zároveň. Svědčí však o tom, že tahle slečna je stavěná na největší turnaje a zápasy. Jen se k nim dostat.

Markéta Vondroušová (22 let) na žebříčku: 35.

turnajové tituly: 0

finále: 0

bilance zápasů: 34:19

bilance na grandslamech: 8:4

posun na žebříčku: -14 (z 21. na 35. místo)

prize money: 0,9 mil. USD ZNÁMKA: 2 Ve 22 letech je její jméno už zavedenou značkou v českém tenise a je lehké zapomínat, že má všechno stále teprve před sebou. V žebříčku jsou před ní pouze čtyři mladší hráčky a to musíme brát v potaz, že kvůli zmraženému rankingu ji bodový pád za finále Roland Garros 2019 postihl teprve letos v červnu. A že za největší úspěch, jímž bylo stříbro z olympijského Tokia, se žádné body nedávají. Stejně jako za pražský BJK Cup, který odehrála jako česká dvojka ve velkém stylu. Přesto má na soumraku sezony pěkné zápasové skóre 34:19, když především poslední měsíce vyhrávala ve velkém. Zdá se, že spolupráce s koučem Janem Mertlem funguje a introvertka, z níž mívají trenéři těžkou hlavu, se posouvá dál. I v osobním životě, když se zasnoubila s dlouholetým přítelem Štěpánem. A především konečně dohrála rok ve zdraví až do konce, což je pro ni velký průlom. Ziskem stříbra z olympijského singlu či grandslamovým finále už v české tenisové historii vyšlápla hlubokou stopu a je na co se těšit dál.

Tereza Martincová (27 let) na žebříčku: 48.

turnajové tituly: 0

finále: 1

bilance zápasů: 40:26

bilance na grandslamech: 3:3

posun na žebříčku: +72 (ze 120. na 48. místo)

prize money: 0,6 mil. USD ZNÁMKA: 1 Sedmnáct tenistek letos jásalo z postupu do top 100 žebříčku. Žádná ho však neoslavila jako Tereza Martincová – masivním vytetovaným rukávem na levé paži. Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy napsala v malém podobný příběh jako Krejčíková. V období během pandemické výluky se zlepšila, trénovala a hrála turnaje s nejlepšími Češkami. A dokázala to bezezbytku prodat i ve světě. V dubnu poprvé nakoukla do top 100, později připsala první tři grandslamové výhry kariéry, první WTA finále v Praze. Pracovitá tenistka s výborným pohybem a solidními údery končí sezonu jako světové číslo 48, přitom ji začínala na 120. místě.

Kateřina Siniaková (25 let) na žebříčku singl/debl: 49./1.

turnajové tituly singl/debl: 0/6

finále: 1

bilance zápasů: 23:19

bilance na grandslamech: 5:4

posun na žebříčku: +15 (ze 64. na 49. místo)

prize money: 1,2 mil. USD ZNÁMKA: 2 Dlouho platila za singlově úspěšnější hráčku z hvězdného páru Siniaková – Krejčíková. Nyní se situace otočila. Bojovnice Kateřina končí rok jako světová jednička ve čtyřhře. Tohle místo mají Češky poslední sezony pod dozorem. V sezoně 2018 to zvládla Krejčíková, rok po ní Barbora Strýcová a nyní rodačka z Hradce Králové. Zcela po právu – šest deblových titulů za rok včetně Roland Garros, olympiády a Masters, to je odznak extratřídy. Siniaková bude ale první, kdo vám poví, že prioritní je pro ni dvouhra. A v té to již tak impozantní nebylo. Prakticky od svých dvacetin přešlapuje na pomezí elitní padesátky, stále hledá toho pravého trenéra, který by sejmul břímě z táty Dmitrije. Potenciál má rozhodně vyšší, jak ukázala letos postupem do finále v travnatém Bad Homburgu či výhrou nad Serenou Williamsovou.