Proč je Djokovič odmítačem? Okamžik mu změnil život. Operací se zradil

Srbský nutriční odborník Igor Cetojevič ukázal Novaku Djokovičovi jednoduchý test. Zvedni pravou ruku v pravém úhlu a tlač proti té mé. Pak cvičení zopakovali. Pouze s tou změnou, že tenista během něj držel v levé ruce bílý chléb proti svému žaludku. „Byl jsem najednou znatelně slabší,“ popisuje Novak Djokovič ve své knize „Serve to win“.

Za takových okolností prý v roce 2010 zjistil, že má alergii na lepek. V tu chvíli zřejmě prošel králičí dírou jak z Matrixu a změnil se. Igora Cetojeviče vzal dokonce do svého týmu a kočoval s ním po turnajích.

Když mu testy ukázaly, že jeho tělo nesnáší lepek a prvních čtrnáct dní držel dietu, zkusil sníst americké pečivo bagel. „Druhý den jsem se probudil, jako bych měl kocovinu,“ vzpomíná. Od té doby zavrhl lepek navždy, shodil pět kilogramů, cítil se rychlejší, ohebnější, lépe se koncentroval. „Opustily mě alergie, zmizelo astma. Obavy a pochyby nahradila sebedůvěra. Dovolilo mi to otevřít mysl všemu, co nabízejí jiné kultury.“

Nutno dodat, že díky němu se stala na čas bezlepková dieta v tenisových kruzích nesmírně populární, držel ji Tomáš Berdych a řada dalších. „Kdyby Djokovič začal jíst zlaté hřebíky, ostatní to budou dělat taky,“ kroutil hlavou Jozef Ivanko, někdejší kondiční trenér Petry Kvitové.

Djokovič studuje východní medicínu i filozofii, zmiňuje při tom svou oblíbenou demonstraci přenosu energií. Výzkumník vezme dvě sklenice vody, na jednu vysílá pozitivní energii (lásku, radost, štěstí) a na druhou negativní (vztek, strach, nepřátelství). Po pár dnech prý byla voda v první sklenici stále čistá, kdežto v druhé se zakalila do zelena. „Zní to bláznivě?“ píše Djokovič v knize. „Ale pro mě je to důkaz, že všechny věci na světě sdílí určitý druh energie.

Proto žije po svém. Když loni během začínající pandemie na Instagramu diskutoval s Andym Murraym, měli ti dva vyjmenovat první tři věci, které dělají po probuzení.

„Probudím se s vděčností a modlitbou. Následuje pár hlubokých nádechů, obejmu svou ženu a běžím za našimi dětmi,“ popisoval Srb svůj rituál, zatímco Murray s tradičně suchým britským humorem odvětil: „To já se jdu nejdřív vyčůrat.“ Den prý Djokovič začíná pitím teplé vody, koktejlu s hrachovým proteinem a lékořicového čaje. Vyhýbá se mléčným výrobkům a během turnajů i alkoholu. Jí hodně avokáda, másla z kešu ořechů a skoro žádný cukr. Když přešel na přísnou dietu, nedal si rok a půl čokoládu. Tenhle luxus si dovolil prý až po šestihodinovém finále Australian Open s Rafaelem Nadalem.

Zavrhl kofein (kromě příležitostných energetických gelů před zápasem), spí minimálně sedm až osm hodin denně. Medituje, cvičí jógu a tai-či, užívá melatoninové doplňky pro lepší regulaci spánku. Měří si hladinu stresu a o všem si vede deník.

Djokovičovou specialitou je údajně manukový med z Nového Zélandu. Tomu se říká „med na druhou“ a má skvělé antibakteriální účinky (v některých případech údajně lepší než antibiotika) bez vedlejších účinků.

Tenista věří na telepatii a telekinezi, nazývá je darem shůry. Spolupracoval i s Pepem Imazem, bývalým tenistou a pro některé šarlatánem, jehož techniky tréninku zahrnovaly například dlouhá objetí. Djokovičova žena Jelena sdílela videa s konspirační teorií, že pandemie koronaviru souvisí se zaváděním mobilní sítě páté generace (5G). Když Srb hraje Wimbledon, chodí prý meditovat k nedalekému buddhistickému chrámu. Jednou prohlásil, že má v botanické zahradě v Melbourne přítele – brazilský fíkovník, na který rád leze.

Djokovič jednoduše nesmýšlí jako většina ostatních. Díky svým instinktům se dostal až na první místo světa a už teď je zřejmě nejlepším hráčem v dějinách. I proto je skoro nemožné, aby názor na očkování změnil. Nech si dát injekci a bude to, nic není jednoduššího, mohli byste mu radit. To však neznáte jeho příběh z roku 2017.

Kvůli problémům s loktem tehdy vzdal wimbledonské čtvrtfinále Tomáši Berdychovi a vybral si půlroční pauzu. Loket léčil bez chirurgického zákroku svými metodami, za žádnou cenu nechtěl jít na operaci. „Protože nejsem fanouškem operací a braní léků. Snažím se žít v souladu s přírodou, co jen to jde. Věřím, že naše tělo je mechanismus, který se uzdravuje sám,“ tvrdil.

Pro zákrok se totiž rozhodl až v únoru 2018, když už byl opravdu zoufalý. Když se probudil z narkózy, další tři dny prý probrečel. „Pokaždé, když jsem si vzpomněl na to, co jsem udělal, měl jsem pocit, že jsem zradil sám sebe,“ popisoval své pocity z rozhodnutí, že se svěří do péče klasické medicíny.

Za pět měsíců už ale také vyhrál Wimbledon a koncem sezony znovu usedl na první místo žebříčku…

Ani tenhle důkaz medicíny ale nezměnil jeho náhled na svět. A tak se bude střetávat s tím, že není očkovaný, i na dalších turnajích a jeho kariéra může trpět.