10 senzačních vítězů grandslamu: Chorvat z druhé stovky i britský blesk

Grandslamová historie přinesla řadu překvapení • FOTO: koláž iSport.cz Tenisové grandslamy občas přinášejí úžasné příběhy. Třeba minulá sezona? Na triumfy Barbory Krejčíkové z Paříže nebo Emmy Raducanuové z New Yorku by si asi nevsadil vůbec nikdo na světě. A podobných senzací existuje víc... Projděte si deset nejpřekvapivějších šampionů a šampionek historie čtyř nejslavnějších turnajů.

10. THOMAS JOHANSSON Australian Open 2002 V předchozích sedmi melbournských vystoupeních se nedostal přes 3. kolo, v roce 2002 to však turnajové šestnáctce vyšlo. Pavouk se pročistil, Andre Agassi nenastoupil kvůli zranění, Pete Sampras, Jevgenij Kafelnikov či Lleyton Hewitt prohráli brzy. A tak Johansson přemohl v semifinále Jiřího Nováka a ve finále Marata Safina.

9. FRANCESCA SCHIAVONEOVÁ Roland Garros 2010 Ve 30 letech byla sedmnáctou nasazenou. Nikdo s ní nepočítal. Přesto po finálovém triumfu nad Samanthou Stosurovou líbala pařížskou antuku. Přitom to byla Australanka, která během turnaje vyřadila dvě největší favoritky Justine Heninovou a Serenu Williamsovou. Jenže Schiavoneová hrála titulový zápas jako v transu a zvítězila 6:4, 7:6. Francesca Schiavoneová překvapila triumfem v Pařiži • Foto Profimedia.cz

8. MICHAEL CHANG Roland Garros 1989 Dodnes je nejmladším grandslamovým vítězem historie. Bylo mu 17 let a 3 měsíce, když si americký střízlík podmanil antukovou Paříž. Ve 4. kole vykolejil Ivana Lendla podáním spodem a otočil z 0:2 na sety. Ve finále přemohl Švéda Stefana Edberga 6:1, 3:6, 4:6, 6:4, 6:2. Tehdy ještě netušil, že to byl první a také poslední grandslam, který získal.

7. BARBORA KREJČÍKOVÁ Roland Garros 2021 Pohádka o Popelce z Ivančic, která se léta lopotila, aby se vůbec podívala do elitní stovky, dostala po půl roce od překonání téhle mety nový rozměr. Nenasazená, až 33. tenistka světa, prolétla pavouky k velkému doublu. Za patnáct dnů strávila na kurtech 23 hodin a 21 minut. Zapsala tituly v singlu i deblu, čtvrtfinále v mixu. 14 výher, 1 porážka, to bylo její skóre. ŠOK na French Open! Krejčíková senzačně ovládla singl, získá titul i v deblu?

6. MARK EDMONDSON Australian Open 1976 Nastoupil teprve ke třetímu grandslamu kariéry, v předchozích dvou případech nepřekonal druhé kolo. Roku 1976 v Kooyongu se ale vše sešlo. Díky skalpům mnohem slavnějších krajanů Kena Rosewalla a Johna Newcomba se zapsal do historie. Nikdy předtím ani potom nevyhrál grandslam hráč, který by figuroval tak nízko jako on – až na 212. místě žebříčku.

5. GUSTAVO KUERTEN Roland Garros 1997 Jednadvacetiletý mladík z Brazílie působil jako přízrak. Bujná hříva kudrnatých vlasů a široký úsměv z něj udělaly miláčka ochozů, nádherný jednoručný bekhend se stal postrachem soupeřů. V mladém věku, coby 66. tenista žebříčku, udolal všech sedm protivníků. V Paříži následně přidal ještě dva tituly, stal se i světovou jedničkou.

4. IGA ŠWIATEKOVÁ Roland Garros 2020 Ačkoliv měla na kontě juniorský titul z Wimbledonu a i na WTA Tour prokazovala talent, nikdo s devatenáctiletou Polkou z 54. místa žebříčku nepočítal. Jenže ona se prohnala podzimní Paříží jako bouře. Ve finále přemohla Američanku Sofii Keninovou 6:4, 6:1, cestou za trofejí šampionky neztratila ani set a přišla o pouhých 28 gamů! Iga Swiateková nečekaně ovládla říjnové Roland Garros • Foto Profimedia.cz

3. BORIS BECKER Wimbledon 1985 Vyhrál sice generálku v Queensu, coby sedmnáctiletému nenasazenému hráči se však v konkurenci velikánů jako John McEnroe či Jimmy Connors nevěřilo. Když ale ve finále ryšavý zelenáč přemohl Američana Kevina Currena, stal se prvním nenasazeným a také prvním Němcem, který Wimbledon ovládl. Později přidal ještě pět grandslamů včetně dvou Wimbledonů.

2. GORAN IVANIŠEVIČ Wimbledon 2001 Za dva měsíce měl oslavit 30 let, na žebříčku už se potácel ve druhé stovce (125.) a potřeboval coby bývalý trojnásobný finalista divokou kartu, aby se vůbec do Wimbledonu dostal. Před turnajem byl kurz na jeho triumf 150:1. Ale dokázal to, v nezapomenutelném pětisetovém finále udolal Australana Patricka Raftera 9:7 v rozhodující sadě.