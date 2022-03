Veselý: Byl jsem v háji, Dubaj je nový začátek. Modlí se za parťáka z Kyjeva

Zažil nezapomenutelný týden. Tenista Jiří Veselý na prestižním podniku v Dubaji porazil pět elitních soupeřů včetně světové jedničky Novaka Djokoviče nebo bývalého šampiona US Open Marina Čiliče. Osmadvacetiletému hráči to vrátilo už téměř ztracenou víru ve vlastní schopnosti. „Před měsícem jsem byl tak v háji, že jsem přemýšlel, jestli to náhodou nebude můj poslední rok. Najednou se stane tohle, úplně neskutečný turnaj,“ vyprávěl s úlevou.

Na slavném turnaji, který osmkrát ovládl legendární Švýcar Roger Federer, se prostějovský tenista senzačně dostal až do finále. V něm sice v sobotu podlehl ruskému soupeři z top 10 Andreji Rubljovovi, i tak si připsal skvělých 320 bodů a 282 tisíc dolarů (téměř 6,5 milionu korun). Vrátil se na pozici české jedničky a garantoval si účast na nejdůležitějších turnajích. Obavy ve hlase ovšem měl při myšlenkách na kamaráda Sergeje Stachovského, který odjel do Kyjeva bránit svoji vlast proti ruské agresi. „Všichni se modlíme, aby došlo k nějaké dohodě. Aby nebyla ani minimální šance, že by se dostal do ohrožení. Lidí už tam utrpělo dost.“

Jiří, jak velkou satisfakcí je pro vás úspěch v Dubaji?

„Bylo to už strašně moc potřeba, trápení bylo dlouhé. Loni mě vyřadil ze hry na dva tři měsíce covid. Téměř jsem netrénoval. Do toho se v létě přidala bouračka. Rok byl rozkouskovaný a formu jsem našel až na podzim na turnajích ve Francii. Ale bylo to nemastné neslané, měl jsem obrovské výkyvy.“

Na startu letošní sezony se vám navíc nepovedla obhajoba titulu v Puné a přišel pád mimo elitní stovku žebříčku…

„Opravdu to bylo psychicky šíleně náročné. Úspěch přišel za minutu dvanáct. Byl jsem z toho všeho unavený, a i to byl jeden z důvodů, proč jsem si chtěl dát pauzu od Davis Cupu na zápas s Argentinou. Nevěděl jsem, co sám se sebou. Chtěl jsem dát veškerou energii do mé hry a to, že se to povedlo tak brzy, je neskutečné. Soupeře, které jsem porazil, k tomu není moc co dodat. (usmívá se)“

Všechny s výjimkou Rubljova ve finále jste herně převyšoval. Kde se to ve vás vzalo?

„Klíčový byl souboj 1. kola s Čiličem (6:4, 7:6). Zápasy v kvalifikaci nebyly špatné, ale byla tam cítit psychická nepohoda – v obou jsem nevyužil mečboly a dostal se vždycky až do třetího setu. To samé mě skoro potkalo s Čiličem. Ale díky tomu, že jsem zápas zvládl, jsem si zajistil už slušné body. Přiblížil jsem se stovce, a jelikož je to obrovský turnaj, bral jsem to tak, že se konečně zase něco povedlo.“

Následovalo utkání se světovou patnáctkou Robertem Bautistou Agutem, kterého jste vymazal z kurtu 6:2, 6:4…

„Do dalších zápasů jsem šel si to užít. Zkusit je překvapit. S Bautistou jsem zvolil taktiku, že s ním absolutně nebudu hrát výměny, že budu vše zkracovat, chodit na síť. S ním jsem odehrál absolutně nejlepší zápas z celého turnaje.