Bartyová překvapila soupeřky: Budeš nám chybět. Nemám slov, píše Kvitová

Australanka vládla žebříčku WTA nepřetržitě od září 2019, ženský tenis teď ale bude hledat nové číslo jedna. „Měla jsem spoustu snů a cílů, ale určitě mezi ně nepatřilo cestování po světě a dlouhé odloučení od rodiny a domova, kde jsem vždycky chtěla být,“ označila Bartyová jeden z důvodů definitivního rozhodnutí.

Mezi soupeřkami byla oblíbená, což potvrzují reakce na její konec. „Ash, co na to říct, víš, že mám slzy na krajíčku? Budeš mi na okruhu chybět. Byla jsi jiná a výjimečná, prožily jsme spolu úžasné chvíle. Co teď budeš dělat? Vyhraješ grandslam v golfu?“ napsala dlouholetá soupeřka Simona Halepová.

Podle Petry Kvitové už tenis nikdy nebude jako dřív. „Ash, nemám slov… Jsem tak šťastná, že jsem tě potkala na kurtu. Obdivuji tě jako hráčku i osobnost. Přeji ti jen to nejlepší,“ vzkázala dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Bartyovou ocenila také Karolína Plíšková , která s ní prohrála ve finále loňského Wimbledonu. „Gratuluji ke skvělé kariéře, Ash. Hrát s tebou bylo privilegium. Hodně štěstí v další kapitole, budeš nám chybět,“ napsala světová osmička na Twitteru.

„Její grandslamová vítězství, triumf na Turnaji mistryň a pozice světové jedničky z ní dělají jednu z největších šampionek ženského tenisu,“ citovala agentura Reuters šéfa WTA Steva Simona.

Přínos Bartyové ocenil také australský premiér Scott Morrison. „Ash, děkuji ti především za inspiraci pro celou jednu generaci mladých lidí, především mladých domorodých lidí,“ připomněl, že otec Bartyové patří k Austrálcům, původním obyvatelům kontinentu.

„Nikdo z nás nezapomene tvůj triumf ve Wimbledonu a už vůbec nezapomeneme na tvůj velký návrat na letošním Australian Open, kde jsi opět ukázala, co v tobě je,“ prohlásil Morrison.