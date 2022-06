Serena po comebacku: Už jsem pochybovala. Ale teď se cítím úžasně

„Jestli jsem pochybovala, že se ještě někdy vrátím? To každopádně,“ řekla čtyřicetiletá vítězka 23 grandslamových turnajů. Než se v příštím týdnu do posvátného Wimbledonu coby tamní sedminásobná šampionka vrátí, rozehrává se v Eastbourne. A s tuniskou spoluhráčkou Ons Džabúrovou po strhující bitvě zdolaly česko-španělský pár Marie Bouzková, Sara Sorribesová.

„Zase jsem zažehla jiskru. Potřebovala jsem to, bylo to dobré. Mé tělo se teď cítí úžasně,“ řekla Williamsová. „Tenis miluju a ráda hraju, jinak bych tady nebyla, že? Ale taky miluju to, co dělám mimo kurt,“ řekla matka čtyřleté dcery. „Bylo to zábavné hrát s Ons. Užily jsme si to a i naše soupeřky byly skvělé. Jsme rády, že pokračujeme,“ připomněla bitvu končící v super-tiebreaku 13:11, v níž měly Bouzková se Sorribesovou mečbol.

Zápas odehrála Williamsová po pauze dlouhé 357 dnů. Loni ve Wimbledonu končila v slzách poté, co si poranila stehenní sval. Jak dlouho by chtěla teď ještě hrát, neví. „Beru to den po dni. S léčbou stehenního svalu jsem si dala na čas, takže už žádná rozhodnutí nedělám,“ dodala tenistka, jíž chybí jeden grandslamový titul k vyrovnání rekordu Australanky Margaret Courtové.