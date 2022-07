Šampion Djokovič nemá kde hrát. USA ho nepustí, bude v týmu s Federerem

Po výsleších, soudech a deportaci z Austrálie by jiný tenista ukončil kariéru. „Prostě by se z toho šoku nedostal. Já tam byl, nezatkli mě a stejně jsem z těch událostí zešedivěl. Co asi musel zakusit on,“ tvrdil Goran Ivaniševič, trenér Novaka Djokoviče. Už mu bylo hej, stejně jako staronovému šampionovi Wimbledonu. Srbský vládce našel na trávě u Temže už poněkolikáté štěstí i útěchu.

Tak jako v roce 2018, kdy podstoupil operaci lokte a jeho kariéra vadla, což přispělo k rozchodu s koučem Radkem Štěpánkem. Pak dorazil na londýnskou adresu SW 19 a vyhrál první turnaj sezony.

„Wimbledon mě už několikrát zachránil. Tehdy v roce 2018 i teď. Není náhoda, že je mému srdci tenhle turnaj tak blízký,“ prohlásil Djokovič, jenž akci v All England Clubu vyhrál posedmé, čímž se vyrovnal svému dětskému idolu Petu Samprasovi.

Stále tvrdí, že ještě pohodlněji se cítí na melbournských betonových kurtech, kde je dokonce devítinásobným šampionem. Wimbledon řadí hned na druhé místo. Vyhrál tam poslední čtyři ročníky, již 28 utkání v řadě. A z tamního posvátného centrkurtu odcházel poražený naposledy v roce 2013 po finále s Andym Murraym. Dva krachy od té doby s Tomášem Berdychem a Samem Querreym zažil na jedničce, druhém největším stadionu v areálu. Je dost možné, že osminásobnému vítězi Rogeru Federerovi na konci kariéry klidně sebere i přezdívku Mr. Wimbledon, tak jak ho nyní o jeden překonal v počtu grandslamových titulů (21:20).

Wimbledon má také Djokovič zapsaný v srdci a londýnští diváci letos ukázali, že oni zase jeho. Muž, jenž si často stýská, že ochozy vždy stojí na straně soupeře, při finále s Nickem Kyrgiosem dobře slyšel skandovat své jméno. „Cítil jsem jejich podporu a lásku. Jsem za to vděčný,“ děkoval.

Už je to půl roku od australského vyhoštění a Djokovič tvrdí, že je znovu na kurtu sám sebou.

„Trvalo mi ale pár měsíců, než jsem se z těch událostí dostal. Emociálně jsem byl v nepohodě, na kurtu jsem to nebyl já. Musel jsem se smířit s tím, že to nějaký čas zabere,“ popisoval pětatřicetiletý Srb, jenž při prvním letošním turnaji v Dubaji prohrál s Jiřím Veselým a sezonu rozjížděl velmi pomalu. Kvůli tomu, že není očkovaný, nemohl nastoupit v Indian Wells ani v Miami. Při Roland Garros padl ve čtvrtfinále s Rafaelem Nadalem, v žebříčku sestoupil z prvního na třetí místo.

A po Wimbledonu, za který ATP letos neuděluje body, své jméno najde až na sedmé příčce. Ke svému rekordu 373 týdnů v čele pořadí už nemusí přidat další. „Na ten rekord jsem dřel celý život a už je můj. Teď jsou mou prioritou grandslamy a další velké turnaje, nemíním se štvát za body,“ poznamenal s tím, že mu ATP sdělila, že jako úřadující wimbledonský vítěz by měl mít jistou účast na letošním Turnaji mistrů v Turíně, pokud nevypadne z top 20 pořadí. „A to by se, myslím, nemělo stát,“ věří Srb.

Teď si plánuje dát dva týdny dovolené a pak se rozmyslí, jaký udělá program dál. Momentálně je nepravděpodobné, že by mohl startovat koncem srpna na US Open, jelikož USA na své území nepouštějí neočkované občany cizích zemí. „Třeba se to do té doby změní, budu čekat na dobré zprávy, protože bych se tam moc rád vydal. A pokud ne, musím reagovat,“ přiznal Djokovič, jenž kromě Flushing Meadows asi přijde i o celu sérii letních amerických turnajů na betonu.

Je veřejným tajemstvím, že by se měl letos poprvé v kariéře představit v desu týmu Evropy vedle vracejícího se Rogera Federera na Laver Cupu, který bude koncem září hostit londýnská O2 Arena. Ještě předtím by se také v půlce září rád zapojil do semifinálové fáze Davis Cupu a pomohl Srbsku do finálového turnaje, který proběhne v listopadu. „To jsou dvě velké akce, které mě teď napadají,“ prozradil Djokovič.

Oba podniky nejsou honorovány body do žebříčku ATP, srbský tenista bude muset s programem improvizovat, aby nebyl sešup v pořadí dramatický. Ale přítomnost je báječná a na budoucnost už Djokoviče připravila letošní Austrálie. Jak ukázal Wimbledon, tenhle chlapík si dokáže poradit.