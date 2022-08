Velký návrat Čoriče. V Cincinnati vyhrál jako nejhorší v historii

Chorvatský tenista Borna Čorič vyhrál turnaji v Cincinnati poté, co se v březnu vrátil po roční pauze • ČTK / AP / Jeff Dean

„Je to neuvěřitelné, ohromně jsem si to užil. Původně jsem myslel, že tu pro mě bude konečná už v prvním kole,“ řekl na kurtu nadšený Čorič, jenž cestou do finále získal skalpy mimo jiné Rafaela Nadala, Félixe Augera-Aliassimeho či Camerona Norrieho. Děkoval hlavně svému týmu. „Kdyby jich nebylo, dneska bych tu nestál,“ dodal.

Trofej má nyní ze všech povrchů. V roce 2017 uspěl na antuce v Marrákeši a o rok později na trávě v Halle.

Ve finále zvládl pětadvacetiletý Chorvat dotáhnout v úvodním setu manko 1:4 a vynutil si tie-break, který ovládl suverénně 7:0. Ve druhém díky drtivé koncovce zvítězil 6:2 a potvrdil svůj nečekaný triumf. „Na začátku jsem nehrál dobře a on mě hodně tlačil. Pak jsem ale začal lépe podávat, zlepšil se a bojoval. Ve druhém setu jsem, myslím, hrál nejlepší tenis za celý rok,“ dodal.

Ziskem titulu navázal na Francouzku Caroline Garciaovou, která se v Cincinnati stala překvapivou vítězkou ženské dvouhry. Ve finále porazila Petru Kvitovou 6:2, 6:4 a jako první v historii si došla na turnaji elitní kategorie WTA 1000 z kvalifikace až pro trofej.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Cincinnati

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 6,971.275 dolarů):

Dvouhra - finále:

Čorič (Chorv.) - Tsitsipas (4-Řec.) 7:6 (7:0), 6:2.