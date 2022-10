S kým vlastně hraju? usmála se rozjetá Krejčíková. Pavouk v Ostravě neřeší

Jak se po vítězném turnaji v Tallinu cítíte?

„Fyzicky se cítím dobře, jsem zdravá, což musím zaklepat, to je to nejdůležitější. Hlavně jsem moc ráda, že jsem v Ostravě a zpátky doma a že tady mohu hrát. Na turnaj se velice se těším. V Tallinu to bylo moc příjemné, byla jsem moc ráda, že se mi tam zadařilo. Měla jsem velice těžký los, proti kterému jsem musela hrát, ale myslím, že jsem to zvládla velice dobře. Přesun do Ostravy byl náročný, ale jsme tady.“

Čeho byste chtěl v Ostravě dosáhnout?

„Určitě chci zase zahrát dobře, ale nějaké konkrétní cíle si nedávám. Turnaj je velice těžký, jsou tady zas nové podmínky proti předchozímu turnaji. Vše je nové, nejsem tady tak dlouho, abych měla čas se co nejlépe připravit. Takže budu bojovat s tím, co budu mít. Tréninky probíhají dobře, je to naladěné v pozitivním duchu.“

Co říkáte na první soupeřku?

„No, s kým vlastně hraju?“ (zasměje se). Shelby Rogersová? Američanka, dobrá hráčka, ale to jsou tady všechny. Bude to těžký zápas. Věřím, že bude mít dobrý konec pro mě.“

Cítíte v závěru sezony psychickou a fyzickou pohodu? Dostala jste se zase do rytmu?

„Jsem ráda, že se mi po úspěších v deblu začalo zase dařit i v singlu. Dala jsem do toho hodně energie a snažila jsem se co nejlépe připravit, abych začala hrát dobře i ve dvouhře. Jsem ráda, že se mi to povedlo. Budu se snažit na to navázat.“

Po vyhraném turnaji to bude náročnější, nebo naopak snazší?

„Určitě to bude velice těžké, ale budu se snažit předvést nejlepší výkon a nějak to dopadne. Těší mě, že mohu hrát doma a v Ostravě, na kterou mám dobré vzpomínky dva roky zpátky. Byl pro mě jeden z odrazových můstků do dobrých výsledků, které jsem pak měla. Mám to tady ráda a těším se na fanoušky.“

Petra Kvitová říkala, že pro známé a rodinu bude objednávat deset lístků, trumfnete ji?

(usměje se) „Musím říct, že o lístky se bude starat trenér, ale doufám, že Petru trumfneme.“

Vaše deblová parťačka Kateřina Siniaková hraje v Tunisu, nezávidíte jí sluníčko, pláže? Nebo jste ráda doma?

(zasní se) „Kdyby tady byla pláž, bylo by to fajn... Ne, jsem ráda, že hraju doma, nevyměnila bych to. Jsem Češka, ráda hraju doma, nevyměnila bych to za Tunis.“