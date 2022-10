Pražanka Martincová miluje Ostravu: Vnitřně se tu cítím lépe, uvolněněji

Loni se v Ostravar Aréně povedlo Tereze Martincové vyřadit Kateřinu Siniakovou a Rusku Anastasii Pavljučenkovovou. Cestu do čtvrtfinále halového turnaje si vydláždila i díky třem zvládnutým zkráceným hrám.

V pondělí večer úspěšnou bilanci potvrdila v těžkém souboji se Švýcarkou Teichmannovou a přidala další dva tiebreakové zářezy. „Asi nějaké kouzlo. Musím to zaklepat, aby se to neotočilo,“ vyprávěla spokojeně Martincová.

Dobře totiž ví, že zkrácené hry ji v sezoně několikrát zradily v důležitých zápasech na velkých turnajích.

„Sehrála jsem strašně moc tiebreaků s těmi nejlepšími a moc se mi nepovedlo přelomit je na svou stranu. Bohužel jsem se dostala na místo, kde hraju dost brzo s těmi nejlepšími. V nejtěžších momentech je cítit, že jsou zkušenější. Víc si dovolí,“ porovnávala Martincová.

V Ostravě ale těžké chvíle zvládá právě ona. V pondělí otočila nepříznivě se vyvíjející duel a potvrdila, že už se ve vítkovické hale cítí jako doma.

„I když jsem z Prahy, v Ostravě se mi hraje o dost lépe. V Praze se mi sice podařilo dojít do finále, ale na rovinu musím říct, že soupeřky nebyly úplně nejlepší. Až pak ve finále jsem prohrála s Bárou Krejčíkovou,“ vzpomínala na loňskou finálovou účast na turnaji WTA.

Martincová už dřív upozorňovala, že se jí v rodném městě hraje obvykle těžko. Naopak v Ostravě z ní tíha spadne. „Nikdy jsem v Praze nesehrála dobrý zápas, nedá se to srovnat s tím, co odehrávám tady. Je to hrozný rozdíl. Vnitřně se tu cítím lépe, uvolněněji,“ přiznala a děkovala divákům, kteří ji podporovali i přes pokročilou večerní hodinu.

V jejich pomoc bude doufat i během těžkého souboje 2. kola. S Estonkou Kontaveitovou prohrála minulý týden hladce v Tallinnu (2:6, 1:6).

„Jak všichni víme, Anett v hale je dost sebevědomá. Je to znát, světová čtyřka. Nemám co ztratit. Půjdu do toho s tím, že budu chtít uhrát lepší výsledek než minulý týden. Aby to byl dobrý zápas,“ dodala Martincová.