Turnaj mistrů: Djokovič je nejbohatší šampion, cítí satisfakci

Až osmý hráč světového žebříčku? „Právě teď je Novak Djokovič nejlepší tenista planety,“ napsal na Twitter John McEnroe poté, co Srb ovládl semifinále Turnaje mistrů proti Tayloru Fritzovi (7:6, 7:6).

Poslední krok k šesté trofeji z Masters Srb zvládl poměrně hravě. První sadu finále s Casperem Ruudem vyhrál 7:5, aniž by čelil jedinému brejkbolu. Hned ve čtvrté hře druhé sady pak třiadvacetiletého debutanta ve finále připravil o další podání.

Ani v posledním servírovacím gamu Djokoviče si rodák z Osla nesáhl na brejkbol. „Musím ale přiznat, že jsem byl v závěru nervózní. Proto jsem šťastný, jak jsem poslední hru zvládl,“ usmíval se pětatřicetiletý šampion. „Sedm let jsem čekal na vítězství (na Turnaji mistrů), je to dlouhá doba, o to je to teď sladší a větší triumf,“ líčil Djokovič, který v počtu trofejí vyrovnal rekordmana Rogera Federera.

V Turíně působil bělehradský rodák naprosto neohroženě. Porazil ve dvou setech Stefanose Tsitsipase z Řecka i Rusa Andreje Rubljova, čímž si zajistil postup do semifinále. Navíc triumfoval i v tříhodinovém maratonu s bývalou světovou jedničkou Daniilem Medveděvem z Ruska. Víkendový program opanoval bez ztráty setu a může se tedy těšit na nejvyšší jednorázovou odměnu v historii tenisu. Coby neporažený vítěz Turnaje mistrů dostane šek na 4 740 300 dolarů.

„Je to velká úleva a satisfakce. Tenhle rok jsem byl pořád jak na jehlách, kam dostanu povolení odcestovat. Bylo to únavné. Proto jsem rád, že jsem dokázal zakončit sezonu takhle pozitivně,“ prohlásil Djokovič.

Kvůli odmítání vakcíny letos odehrál jen 11 turnajů. Zkraje turbulentního roku nezářil, jenže nakonec pobral tituly z Wimbledonu, dvou halových podniků a dominanci potvrdil v Turíně. V žebříčku si vylepšil osmou pozici a do nové sezony vstoupí coby světová pětka.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 14,75 milionu dolarů):

Dvouhra - finále:

Djokovič (7-Srb.) - Ruud (3-Nor.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) - Mektič, Pavič (4-Chorv.) 7:6 (7:4), 6:4.