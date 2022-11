Hradecká se slzami o kariéře. V žebříčku zůstala kvůli rozbité tiskárně

Od chvíle, co naposledy udeřila v soutěžním zápase do míčku, uběhl měsíc. Když se nyní Lucie Hradecká ohlíží za skvělými roky strávenými v kolotoči tenisových turnajů, emoce v ní stále bublají. „Kariéra byla úžasná a neočekávaná. Jako dítě jsem si to vůbec nepředstavovala,“ vyprávěla se slzami v očích v domovském klubu I. ČLTK Praha.

Trenér Jiří Fencl prozradil, kdy nastal zlom v kariéře dlouholeté svěřenky. A klubový manažer Vladislav Šavrda prý bude šampionku lanařit, aby za Štvanici nastoupila zanedlouho v extralize. O čem ještě vyprávěla trojnásobná grandslamová vítězka a olympijská medailistka?

O týdnech po kariéře

Televizní diváci mohli Lucii Hradeckou vidět v roli expertky během přenosů z Poháru Billie Jean Kingové, bývalá profesionálka se však v uplynulých dnech věnovala převážně mimotenisovým aktivitám.

„Stihla jsem dost přenesených cihel, vykopané hlíny a tak podobně, protože doděláváme rekonstrukci. Tři týdny byly pracovní. Ale povedlo se mi zajít i za kamarády, které jsem neviděla dvacet let,“ vyprávěla.

Že v pondělním vydání žebříčku čtyřhry dál figuruje – na 29. pozici – je ale jen dílem náhody. „Doma mi nešla tiskárna, čekala jsem na Jirku (Fencla), než mi ji doma opraví. Žádost o stažení z žebříčku mám na stole, ale ještě jsem ji nebyla schopná vyplnit a poslat. Bude to brzy, pak už na mě nebude chodit například ani dopingovka,“ prozradila.

Na domácí scéně Hradeckou fanoušci možná brzy znovu uvidí. Manažer I. ČLTK Praha by ji rád viděl v sestavě pro tradiční soutěž – extraligu smíšených družstev. „Takovou excelentní deblistku nemůžeme nechat doma nosit cihly, musí sundat raketu z hřebíku. Když jeden den potrénuje, hned může nastoupit,“ řekl s úsměvem Vladislav Šavrda.

U tenisu Hradecká chce zůstat i v následujících letech a věnovat se dětem ve školičce.

O nečekaně úspěšné kariéře

„Když jsem přišla na Štvanici, moc jsem nevěděla, co je velký tenis,“ ohlížela se Hradecká. „Pan Šavrda pak přemlouval taťku, abychom začali jezdit mezinárodní turnaje, že by tam byl potenciál. Začala jsem jezdit v osmnácti letech,“ vzpomínala.

Klíčovým faktorem bylo pozdější spojení s trenérem Jiřím Fenclem. Na začátku nikoho nenapadlo, že by mohli dosáhnout na olympijské medaile nebo grandslamové tituly.

„Bylo to něco neuvěřitelného, čeho jsem mohl být svědkem, užít si to a zažít. Jsme smutní, že to skončilo. Na druhou stranu to byl důvod k oslavě, protože kariéra byla neuvěřitelná. Kdyby mi někdo řekl, že se něco takového povede, nikdy bych tomu nevěřil,“ přiznal Fencl.

O dvanáctileté spolupráci s koučem

Kdy přesně začal Fencl trénovat Hradeckou? „Bylo to kolem roku 2009 nebo 2010. Doba, jak dlouho jsme spolupracovali, vypovídá o tom, jaký je Lucka člověk,“ prohlásil kouč. „Aby to fungovalo takhle dlouho, musejí se trefit povahy. A kredit Lucce patří za to, že nikdy nehledala chyby jinde, než v sobě. Vždycky jsme si říkali věci tak, jak jsou.“

V čem je Hradecká výjimečná? „Upřímností sama k sobě,“ prohlásil Fencl.

O zlomovém titulu v Paříži 2011

Na Roland Garros přicestoval před 11 lety český pár Sestini Hlaváčková, Hradecká se čtyřmi tituly z WTA na kontě, ovšem bez grandslamových úspěchů. V městě nad Seinou se vše změnilo. „Zážitky to pro nás byly neskutečné a nikdy jsme o tom nesnily,“ přiznala Hradecká. „Roland Garros byl šok a velký zlom. Člověk si uvědomí, že tohle už není náhoda,“ vzpomínal Fencl. Po zisku prvního grandslamového titulu byl na duo H+H rázem vyvíjen tlak, což se projevilo hned na dalším turnaji. „Doteď si pamatuju, že Andrea s Luckou prohrály na trávě v Eastbourne ve výborném zápase s Huberovou a Raymondovou a byly z toho strašně špatné. Kdyby s tak výbornými hráčkami prohrály o tři týdny zpět, ani by nebyly zklamané. Tam ale přišel zlom, měly od sebe větší očekávání a najednou se s tím musely vyrovnat,“ upozornil Fencl.

O vrcholných chvílích kariéry

Hradecká se v úvodní části kariéry pochopitelně soustředila na dvouhru a v žebříčku WTA to dotáhla na 41. místo. Největší zážitek? Semifinále v Madridu 2012 proti Sereně Williamsové. „Vždy byl sen vyhrát singla na WTA, ale debl to docela nahradil,“ usmála se Hradecká. Ve čtyřhře dosáhla na tři grandslamové tituly (Roland Garros 2011, US Open 2013, Roland Garros 2013 ve smíšené čtyřhře) a dvě olympijské medaile – bronzovou za mix s Radkem Štěpánkem z Ria a stříbrnou ze čtyřhry s Andreou Sestini Hlaváčkovu z Londýna. Pětkrát zvítězila ve Fed Cupu. „Každý turnaj má určitý příběh. Kdybych to ale měla vzít v globálu, olympijské medaile pokryly větší škálu lidí a dostalo se to více mezi veřejnost,“ řekla Hradecká.