Sestiniho zpověď: Praha je diamant. Největší česká hrdinka? Moje žena

Bývalá hráčka Andrea Sestini Hlaváčková se pustila do rekonstrukce domu. Podle jejich zpráv jde vše podle plánu • CNC: M. Rušinová

Vyrůstal v Itálii a zhruba patnáct let žil v Americe. Ovšem už víc než dva roky je pro něj domovem Praha. Fabrizio Sestini, manžel bývalé české tenistky Andrey Sestini Hlaváčkové, se přistěhoval do země své ženy, odkud se na dálku podílí na organizaci turnajů WTA.

„Pocházím z Itálie, konkrétně z Říma, což je za mě rozhodně jedno z nejkrásnějších měst na světě. Výjimečným ho dělá mimo jiné i počasí. Skoro pořád svítí slunce a prší opravdu jen málokdy. Kromě toho se mi na Římě líbí široké možnosti vyžití. Je tam snad úplně všechno, na co si vzpomenete – památky, pláže nebo třeba hory a úžasná příroda.

Ale i Praha má rozhodně své nesporné výhody. Na rozdíl od Říma je tu všechno lépe organizované. Může za to zřejmě i to, že jsou lidé víc ohleduplní k městu i druhým. Taky infrastruktura je daleko lepší a modernější než v Římě, což je, obzvlášť když cestujete s rodinnou, opravdu velké plus.