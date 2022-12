Nosková o TOP 100, cílech i rozpacích se Serenou: Nebylo důležité ji porazit

Má za sebou přelomovou sezonu s pohádkovým nádechem. Linda Nosková (18) se ještě před dovršením plnoletosti dočkala premiéry v hlavní soutěži grandslamového turnaje, postoupila do elitní stovky světového žebříčku a potkala se na kurtu se svým idolem Serenou Williamsovou. „Posunula jsem se dopředu. A se Serenou to byl zážitek navždy,“ ohlížela se za vydařeným rokem jedna z nejtalentovanějších českých tenistek.

Je to už tradice, že si hráči a hráčky v polovině prosince otestují formu před novou sezonou v extralize smíšených družstev. A přichází také čas na bilancování. Přesně před rokem se Linda Nosková, tehdy aktuální vítězka juniorského Roland Garros, zasnila při myšlence na velký cíl, probojovat se v roce 2022 do elitní stovky světového žebříčku. To se jí skutečně povedlo, přesto to nebyl pro dívku z Valašska největší moment.

„Tím byla Serena, kdo jiný?“ vypálila bez váhání. „To je už navždy. Zážitek byl i turnaj Prague Open o měsíc dříve.“

Na podniku WTA v pražské Stromovce vybojovala na konci července překvapivý postup do semifinále. Ve skvělé formě pak zamířila na kvalifikaci US Open, kterou prošla bez zaváhání. Na soupeřku v 1. kole Marii Bouzkovou sice stejně jako předtím v Praze nevyzrála, přesto měla důvod k úsměvům. V úvodním kole čtyřhry svedl los proti sobě hvězdné americké sestry Serenu a Venus W. proti českému páru Linda Nosková, Lucie Hradecká.

Byl z toho nezapomenutelný večer na velkém stadionu vyšperkovaný vítězstvím 7:6, 6:4. „Zážitek byl hlavně nastoupit se Serenou na stejný kurt. Nebylo pro mě tak důležité vyhrát. Chtěla jsem hlavně hrát dobře,“ vyprávěla Nosková.

Po vyřazení domácí legendy přišly během podání ruky u sítě rozpaky.