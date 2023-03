Kouč Krejčíkové: Když kulí oči, je v zóně. Dubaj? Cenná jako grandslam

Po impozantním tažení u Perského zálivu dostala tento týden Barbora Krejčíkova volno. Sama se chtěla plná elánu vrhnout hned do tréninku, kouč Aleš Kartus ji musel brzdit. Sám prožitek z turnaje v Dubaji staví na stejnou rovinu jako grandslamový triumf na Roland Garros, vždyť „jeho Bára“ srazila tři nejlepší světové hráčky ve třech dnech. Tenisová centrifuga je však neúprosná, už v sobotu se letělo na sunshine double. V Indian Wells a Miami zaútočí Krejčíková na comeback do elitní desítky žebříčku.

Poznáte na Báře, když je v zóně, kdy se vše daří?

„Ano, podle výrazu tváře. Má mírně vykulené oči a otevřenou pusu.“ (smích)

Kolikrát se do zóny dostala v Dubaji?

„V podstatě od momentu, kdy proti Kasatkinové odvracela čtyři mečboly, neustále. Proti mečbolům hrála velice aktivně, nebála se a měla právě tenhle výraz. Po zápase jsem jí to i říkal a ukazoval, jak při tom vypadá. Od utkání s Kasatkinovou se vždy snažila do zóny dostat co nejdřív a pokaždé se jí to povedlo, akorát se Sabalenkovou ve čtvrtfinále jí to chvíli trvalo, protože tam se to na ní v prvním setu strašně valilo.“ (Krejčíková prohrávala 0:6, 1:3)

Myslel jsem, že tenhle stav vyplyne především ze hry. On jde navodit i psychicky?

„Ano, jsem o tom přesvědčený. Právě na tom jsme nejvíc pracovali, aby se do zóny dostala co nejvíckrát. To je základ.“

Co pro to musíte udělat?

„V Dubaji hrála od čtvrtfinále dál všechny zápasy na centrálním dvorci, což ona miluje. Ale hrála vždy až v sedm večer, to znamená, že vy už od společné