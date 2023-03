Sbírka je kompletní. České hvězdy vyhrály titul, který jim chyběl

České deblistky už v minulosti získaly trofeje ze všech čtyř grandslamů, společně vyhrály Turnaj mistryň a mají i olympijské zlato. Titul z Indian Wells jim ale dosud unikal, maximem byla finálová účast v roce 2019. Naposledy v roce 2021 vypadly ve čtvrtfinále, vloni kvůli zranění Krejčíkové nestartovaly.

Do dnešního finále vstoupily první nasazené Češky razantně, rychle vedly 4:0 a úvodní set získaly za 28 minut 6:1. Ve druhé sadě se hra vyrovnala a soupeřky šly po podání Siniakové poprvé do vedení. V následujících gamech ale neudržela servis žádná z dalších hráček a set došel do tie-breaku.

Ten zvládla lépe brazilsko-německá dvojice, která v Indian Wells společně startovala poprvé. Od stavu 4:3 získalyatři body v řadě a zkrácenou hru ovládla 7:3. Rozhodující super tie-break ale opět odstartovaly lépe favoritky. Soupeřky sice ještě dotáhly na 4:4, Češky pak ale třemi body opět odskočily a náskok už nepustily. Duel uzavřela při druhém mečbolu Krejčíková nekompromisním returnem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů):

Čtyřhra - finále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Siegemundová, Haddadová Maiaová (Něm./Braz.) 6:1, 6:7 (3:7), 10:7.