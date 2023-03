Řev pterodaktyla hlásí úspěch. Kvitová má rekord, dnes čelí „vražedkyni“

Petra Kvitová postoupila v Miami do třetího kola • ČTK / AP / Michael Laughlin

Česká tenistka Petra Kvitová oslavuje postupu do semifinále turnaje v Miami • ČTK / AP / Rebecca Blackwell

Petra Kvitová si na turnaji v Miami zabojuje o postup do finále • ČTK / AP / Rebecca Blackwell

Hrdelní řev Petry Kvitové, který kdysi britská média během Wimbledonu přirovnávala ke zvukům rodícího pterodaktyla, se rozlehl areálem po postupu české tenistky do semifinále turnaje v Miami • ČTK / AP / Rebecca Blackwell

Po prvním postupu do semifinále na neoblíbeném turnaji v Miami má Petra Kvitová chuť ještě na větší úspěch • Reuters

Turnaj v Miami a Petra Kvitová, to nebývala láska. Dřív zamrzne peklo, než tam někdy vyhraje titul, říkávalo se. Ve floridském vedru s vysokou vlhkostí vzduchu nemohla často astmatička z Fulneku dýchat. Na třináctý pokus ve třiatřiceti letech si však veteránka WTA Tour vytvořila na Floridě osobní rekord. Poprvé prošla do semifinále a má obří šanci i chuť na ještě větší úspěch. Poté, co ve čtvrtfinále přemohla Jekatěrinu Alexandrovovou, Rusku žijící v Česku, 6:4, 3:6, 6:3, ji v pátek od 21.00 českého času čeká v boji o finále nenasazená Rumunka Sorana Cirsteaová, sokyně ze 74. příčky žebříčku.