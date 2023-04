Výměna roku! Sinnerovi tleskaly hvězdy, sesadil Alcaraze z trůnu

„Znamená to pro mě hodně, oba jsme hráli tenis velmi, velmi vysoké úrovně,“ prohlásil Sinner po postupu do svého druhého finále turnaje kategorie ATP Masters 1000. „Oba jsme se snažili hrát velmi agresivně a dnes mi to vyšlo,“ vyprávěl šťastný italský hráč.

Kvalitu souboje mladíků dokonale ilustruje strhující výměna z úvodní sady. Alcaraze sice soupeř dokázal doslova posadit na kurt, přesto Španěl bleskově vstal a pokračoval v boji. Výměnu protáhl na 25 úderů.

Z tribuny tleskaly hvězdy NBA Luka Dončič a Jimmy Butler. Bývalý americký tenista James Blake na Twitteru hlásil: „Sedím přímo u kurtu a tohle je nejlepší výměna, jakou jsem kdy viděl.“

Těžkou úvodní sadu sice devatenáctiletý Alcaraz získal ve zkrácené hře, nakonec přesto přišel o vítěznou sérii a možnost ovládnout Sunshine Double (vyhrát v jednom roce Indian Wells a Miami) – Španělovi chyběly dvě výhry od úspěchu, který se na mužském okruhu povedl naposledy v roce 2017 Rogeru Federerovi.

Rodák z Murcie tak v pondělí opustí pozici světové jedničky, na trůn se vrátí Srb Novak Djokovič. „Nemyslím na to, že jsem ztratil pozici jedničky a přišel o Sunshine Double. Je to škoda, ale myslím, že mám před sebou ještě spoustu let, abych se o to pokusil,“ vyprávěl Alcaraz.

Sinner se po dvou letech může znovu těšit na finále v Miami (v roce 2021 padl s Polákem Hubertem Hurkaczem).

V nedělní bitvě o titul narazí na Daniila Medveděva, se kterým má negativní bilanci 0:5. Naposledy s Rusem padl v únorovém finále v hale v Rotterdamu. Teď je ale posilněn premiérovým ziskem skalpu aktuální světové jedničky.

„Čekají nás samozřejmě jiné podmínky, jsem velmi šťastný, že se s ním můžu znovu utkat ve finále. Na tomto kurtu se cítím velmi dobře. Doufám, že to znovu potvrdím,“ plánoval Sinner před nedělním finále.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 10,2 milionu dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Sinner (10-It.) - Alcaraz (1-Šp.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.