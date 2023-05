Alcaraz je mix Nadala s Federerem. Mladík (20) míří vyhrát Roland Garros

Desátý titul kariéry, jedenáct vítězných zápasů za sebou. Kvapem se blížící Roland Garros bude mít španělského favorita, i když se nejmenuje Rafael Nadal. Mallorčan neodehrál od ledna jediný zápas, a pokud do Paříže dorazí, půjde pro něj o extrémně složitou misi. To jeho čerstvě dvacetiletému nástupci Carlosi Alcarazovi vše vychází, o víkendu dokázal obhájit titul v Madridu a zdá se, že právě on bude ústřední postavou antukového grandslamu.