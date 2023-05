Máma vyhrála, mávej tátovi! Strýcová v oblacích: Místo vína měnit plínky

U sítě slyšela slova uznání od poražené soupeřky, pak došla k lavičce, kde chytila synka Vincenta. „Máma vyhrála! Zamáváš támhle tátovi? Do kamery.“ Barbora Strýcová prožívala na turnaji Masters v Římě speciální pocity. „Nemůžu tomu uvěřit,“ líčila po prvním vítězství ve dvouhře po více než dvou a půl letech.

Rozlučkové turné Barbory Strýcové má grády. Po šestadvaceti měsících bez ostrého zápasu se blýskla už na předchozím podniku Masters v Madridu a s Italkou Elisabettou Cocciarettovou padla po vyrovnaném boji 3:6 a 6:7.

„Už tohle byl skvělý zápas. Byla jsem překvapená ze svého pohybu i z toho, jak trefuji míče,“ líčila Strýcová pro WTA Insider. „Dodalo mi to sebevědomí. Říkala jsem si: Ach můj bože, pořád můžu hrát s těma holkama!“

Hned další zastávka už přinesla sedmatřicetileté tenistce vítěznou odměnu.

S Marynou Zanevskou, belgickou reprezentantkou narozenou v Oděse, která se nachází na 77. místě žebříčku, si na římské antuce v první sadě dělala doslova, co chtěla. V rozhodujícím setu pak otočila nepříznivý stav 0:2 a dotáhla bitvu k vítězství 6:1, 3:6, 6:3.

„Nemůžu tomu uvěřit. Pořád jsem to ještě nezpracovala,“ kroutila hlavou Strýcová. Však také měla mnohem důležitější starosti, než uvažovat nad vítězným soubojem. „Hned jsem popadla syna, protože měl hlad,“ usmála se. „Místo toho, abych si dala skleničku vína, budu měnit plínku.“

Naposledy ochutnala vítězný pocit ve dvouhře na turnaji WTA právě v Římě, kde v roce 2020 zdolala Veroniku Kuděrmetovovou z Ruska. Poté ještě vyhrála jedno utkání na grandslamovém French Open s Američankou Varvarou Lepčenkovou. V úterý odpoledne tak dosáhla na první singlovou výhru po více než dvou a půl letech.

„Je to skvělé, jsem šťastná a spokojená. Během zápasu jsem byla vystresovaná, protože jsem cítila příležitost,“ přiznala Strýcová.

Trénovat začala v únoru a při návratu do světa profesionálního tenisu ukazuje obdivuhodnou formu. „Už v dubnu jsem se cítila dobře. Hrála jsem výborně i v tréninkovém zápase proti Petře Kvitové. Cítila jsem se, že to zvládnu,“ řekla.

Bývalá světová deblová jednička po boku Sie Šu-wej postoupila v Madridu do čtvrtfinále čtyřhry a nyní v Římě uspěla i na singlové scéně. Zajistila si tak souboj s hvězdnou protivnicí. Ve 2. kole se střetne s turnajovou devítkou Marií Sakkariovou z Řecka.

„Bude to něco jiného, protože nemám, co ztratit. Bude to zábava. Ona třeba bude trochu nervózní, že nastoupí proti sedmatřicetileté soupeřce,“ dodala Strýcová.