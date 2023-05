Tenisová senzace roku. Alcaraze vyřadil 135. hráč světa z Maďarska

„Nenacházím slova, jsem velmi, velmi šťastný,“ jásal Fábián Marozsán. „Tohle jsem si nedokázal představit, byl to můj včerejší sen. Teď se stal skutečností.“

Carlos Alcaraz už na začátku turnaje ATP Masters 1000 v Římě věděl, že se v novém vydání žebříčku 22. května vrátí na první místo. K posunu do čela před Srba Novaka Djokoviče mu stačilo nastoupit k utkání druhého kola.

Po hladké výhře nad krajanem Albertem Ramosem (6:1, 6:4), čekala na dvacetiletého rodáka z Murcie papírově ještě snazší zkouška – třiadvacetiletý Fábián Marozsán, který se zaměřuje na turnaje kategorie challenger.

Maďar se do hlavní soutěže významného podniku prokousal z kvalifikace, následně vyřadil Francouze Corentina Mouteta a v přerušeném utkání 2. kola i českého soka Jiřího Lehečku těsně 4:6, 6:1, 7:6 (4).

Sváteční souboj s Alcarazem začal pro rodáka z Budapešti skvěle, Marozsán očividně unaveného Španěla přehrával a první set získal v poměru 6:3.

Ve druhé sadě pak Marozsán vedl 4:3 s brejkem, následně však přišel o podání. Jenže Alcaraz už síly na obrat nenašel a set prohrál v tie-breaku 4:7.

Utkání Maďar dokončil díky šesti vyhraným míčům v řadě. „Je to úžasné, nevím, co se stalo během těch šesti výměn, jen jsem chtěl udělat maximum. Snažil jsem se v těžké situaci získat body, a prostě se to podařilo,“ líčil Marozsán.

„Všechno bylo perfektní. Snažil jsem se o něco speciálního, třeba vyhrát pár her nebo set. Ale teď jsem právě porazil světovou dvojku,“ žasl Marozsán, kterého v dalším kole čeká Chorvat Borna Čorič.

Pro Alcaraze přichází čas na odpočinek. Z pozice světové jedničky vstoupí rovněž do grandslamového Roland Garros a na pařížské antuce bude chtít navázat na krajana Rafaela Nadala, který na turnaji v minulosti získal rekordních 14 titulů. Loni v Paříži vypadl španělský mladík ve čtvrtfinále s Alexanderem Zverevem.

Bouzková jasně padla s Ruskou

Tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. S jedenáctou nasazenou Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou prohrála 2:6, 2:6 a na premiérovou účast ve čtvrtfinále na antuce na okruhu WTA Tour nedosáhla.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková nedokázala proti Kuděrmětovové navázat na výhru nad světovou pětkou Cori Gauffovou. V utkání si vypracovala jediný brejkbol v úvodním setu, využít ho ale nedokázala a soupeřka jí další šanci na vyrovnání zápasu nenabídla.

O postup do čtvrtfinále ženské dvouhry nyní hraje Markéta Vondroušová se sedmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Jelenkou Rybakinovou z Kazachstánu. Karolína Muchová se večer utká se Španělkou Paulou Badosaovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 7,705.780 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Marozsán (Maď.) - Alcaraz (2-Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), Čorič (15-Chorv.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:3), 6:1, Hanfmann (Něm.) - Cecchinato (It.) 6:4, 4:6, 6:3.

Ženy (dotace 3,572.618 eur):

Dvouhra - 4. kolo:

Kudermětovová (11-Rus.) - Bouzková (27-ČR) 6:2, 6:2, Haddadová Maiaová (12-Braz.) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:3, Kalininová (30-Ukr.) - Keysová (19-USA) 2:6, 6:2, 6:4, Čeng Čchin-wen (22-Čína) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 3:6, 6:1.