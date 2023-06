Svrčinovi k titulu gratulovali Lendl i Berdych. K nim jsem vzhlížel, prohlásil

Jubilejní třicátý ročník prostějovského challengeru měl ryze české finále. Dalibor Svrčina dokázal na domácí antuce na druhý pokus zvítězit. Loňský finalista porazil pátého nasazeného Tomáše Macháče 6:4, 6:2 a blahopřáli mu hosté turnaje Ivan Lendl a Tomáš Berdych. Dvacetiletý rodák z Ostravy navíc nadělil dárek k narozeninám své mamince, která nechyběla na tribuně. „Úplně jsem to nesliboval, ale snažil jsem se,“ smál se. Svěřenec Jaroslava Navrátila díky zisku druhého titulu poskočil ve světovém žebříčku zpět do druhé stovky.

Jak těžké bylo finále proti favorizovanému krajanovi?

„Jsem strašně rád, že jsem vybojoval psychicky náročné finále. Oba se dobře známe a nervy hrají roli. Bylo to těžké udržet v hlavě, ale zvládl jsem to.“

Je z toho druhý challengerový titul kariéry. Ten nejcennější?

„Určitě! Je to kategorie 100 a má největší hodnotu.“

Navíc jste jej vybojoval na domácí půdě a v domovském klubu.

„Ani jsem nečekal, že by se to mohlo podařit. Před turnajem jsem ani nevěděl, jestli vůbec budu hrát v hlavní soutěži, protože jsem byl na seznamu přihlášených hodně nízko. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli nebudu muset do kvalifikace. Ale na poslední minutu jsem se dostal. Nepočítal jsem s tím, ale někdy to takhle pěkně vyjde. Před turnajem bych si vůbec nedokázal představit, že obhájím loňské finále nebo že dokonce vyhraju titul.“

Jak velkou radost máte z toho, že u vašeho největšího vítězství byl legendární Ivan Lendl?

„Je to super, Ivan je osobnost, ze které si každý může brát příklad. Udělal pro sport strašně moc a byl to dokonalý profesionál...“ (rozhovor nakrátko přeruší gratulant Tomáš Berdych)

A teď vám blahopřál další velký hráč české historie.

„To jsou osobnosti, ke kterým jsem vždycky vzhlížel. Tomáše jsem sledoval a byl to vzor. Největší profesionál a skvělý příklad pro nás všechny.“

Příští týden vás čeká další antukový challenger, že?

„Ano, už v neděli odjíždím do Bratislavy. Pak měla být Poznaň, ale možná ji vynechám. A potom snad Wimbledon kvalda – jsem dvanáctý ven, ale měl bych se dostat do soutěže.“

Dosavadní průběh sezony vám dělá radost?

„Bylo to nahoru-dolů. V Austrálii jsem začal výborně. Šlo to až nečekaně dobře, když jsem se kvalifikoval a uhrál kolo v hlavní soutěži. Pak bohužel přišlo období, kdy se pár zápasů nedařilo a to vás semele herně i psychicky. Jsem rád, že jsem se z toho dostal a teď mám vyhraný turnaj. V součtu s Australian Open je to dobré a chci na to navazovat.“