Krejčíková potvrdila konec kouče. Vysvětlila, proč čekala s oznámením

„Rozumím tomu, že ukončení spolupráce může být po tolika letech a po tom, co jsme společně dokázali, překvapivé, ale uzrávalo delší dobu a zvažovala jsem ho opravdu pečlivě. Snažila jsem se to i načasovat co nejcitlivěji, proto jsem to s trenérem s předstihem diskutovala a nakonec mu rozhodnutí finálně oznámila před začátkem travnaté části sezony. S ohledem na probíhající přípravu na Wimbledon jsem se rozhodla veřejně toto rozhodnutí nezveřejňovat a veřejnost o této skutečnosti informovat, až se vrátím do Česka,“ uvedla ve vyjádření pro média sedmadvacetiletá Krejčíková.

V Birminghamu už bez Kartuse postoupila na trávě do finále, poté se odhlásila z podniku v Eastbourne a ve Wimbledonu pro zranění kotníku skrečovala 2. kolo a musela i vzdát obhajobu deblového titulu po boku Kateřiny Siniakové.

V sezoně má aktuální světová jedenáctka zápasovou bilanci 25 výher a 13 porážek. V únoru v Dubaji si připsala druhý největší titul kariéry, když na akci kategorie WTA 1000 vyřadila tři žebříčkově nejlepší hráčky ve třech dnech – Arynu Sabalenkovou, Jessicu Pegulaovou a ve finále světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Od té chvíle však třikrát prohrála se Sabalenkovou, na grandslamu v Paříži skončila už v 1. kole, výraznější úspěch pro ni znamenal až postup do birminghamského finále.

„Moc si vážím toho, čeho jsme s trenérem Alešem Kartusem dosáhli a chtěla bych mu za všechno poděkovat. Myslím si, že obě strany cítily, že je vhodný čas na změnu, která nás oba posune dále v našich snech. Bylo to těžké rozhodnutí, ale stojím si za ním. Trenérovi bych chtěla popřát hodně štěstí, jak v dalším angažmá, tak i v jeho osobním životě,“ vzkázala Krejčíková kouči, s nímž získala největší úspěchy kariéry – šest singlový titulů z turnajů WTA a druhé místo na světě.

Ve Wimbledonu doprovázeli Krejčíkovou kondiční trenér a fyzioterapeut, tenisového kouče hledá. V nejvyšších patrech bílého sportu by rád zůstal i Kartus. „V tuto chvíli jsem volný trenér a začínám se rozhlížet po nových nabídkách,“ uvedl z dovolené v Chorvatsku.