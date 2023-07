Mandlíková otevřeně: o Vondroušové, české škole i sprosté radě od táty

Společně s Martinou Navrátilovou pomáhala budovat zlatou globální značku tuzemských tenistek. Posbírala dva tituly na Australian Open, jeden na pařížské antuce a jeden z US Open, dvakrát se prodrala do finále Wimbledonu. Po báječné kariéře postrčila k prestižním trofejím coby trenérka Janu Novotnou.

Součástí top tenisového cvrkotu je dodnes, jako uznávaná expertka či maminka nadějných dvojčat, která se drápou do společnosti nejlepších profesionálů.

S kým jiným si popovídat o pozadí hegemonie českých děvčat s raketou než s osobností, jež našla druhý domov na Floridě.

„U vás máte teď stejné vedro, jako tu máme my,“ hlásí Hana Mandlíková z Ameriky na přivítanou.

Byla jste letos ve Wimbledonu a mohla si vychutnat senzační tažení Markéty Vondroušové naživo?

„Byla jsem ve Wimbledonu na kvalifikaci, kterou hrála dcera. Pak jsem odjela do Prahy za tatínkem. Ale samozřejmě jsem Markétu sledovala v televizi.“

Co vám běželo hlavou?

„Bylo zajímavé, že když začala turnaj, hrála míč mnohem víc nad sítí. Hodně to liftovala, což na trávě není moc obvyklé. Tak jsem si říkala: No, nevím, jestli to půjde dál. Ale pak údery přitvrdila a začala hrát víc přímky, jak se to líp hodí na trávu. A má neuvěřitelnou ruku. Takže takový výsledek, jaký uhrála, měla mít už mnohem dřív. Je opravdu hodně talentovaná. Ale vím, že měla problémy se zraněním, což se ovládnout nedá. Rozhodně má na to, aby grandslamů vyhrála víc.“

Svůj první grandslam vyhrála na neoblíbeném povrchu. To by asi za vaší éry nebylo možné, nebo se pletu?

„Zaprvé: tráva byla za mé doby travnatější, zelenější. To znamená, že míček opravdu neodskočil. Když měl někdo velké nápřahy, neměl vůbec šanci. To byl velký rozdíl.“

A zadruhé?

„Ženský tenis se změnil. V podstatě prvních 150 hráček se může mezi sebou vymlátit a každá má šanci na vítězství. Jejich úroveň šla strašně nahoru, všechny holky tenis hrát umí. Ale žádná z nich už moc nevyniká nad ostatní. Všechny můžou porazit všechny. Markétě jsem začala hrozně věřit od