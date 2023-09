Vacek o českém tenise: Někteří mu tady rozumí. Zavedl by koučink rodičů

Dvě dekády zpátky se tlačil do elitní padesátky světového žebříčku, zvládl i vystudovat vysokou školu. Pak se dal Jan Vacek na trénování, z Německa se nedávno vrátil na pražskou Štvanici do I.ČLTK, odkud letos vzlétly ke slávě Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Jak je možné, že český tenis pořád kvete? „Jsou tady lidé, kteří tenisu rozumí, a proto je základna poměrně široká,“ říká kouč, k jehož svěřencům patří i Filip Ladman, čerstvý mistr světa týmů do 14 let.

Český tenis mapujeme již delší dobu, protože patří k nejúspěšnějším. Vy jste ze Štvanice, z klubu I.ČLTK, který reprezentují Karolína Muchová a také Markéta Vondroušová. Jaké byly wimbledonské oslavy?

„Markéta to načasovala úplně úžasně, protože jsme měli výročí 130 let existence klubu. Oslavy byly veliké, ale především v kruhu jejích blízkých. Já ani nevím, jak moc to osobně oslavila, ale hlavně doufám, že bude pokračovat v takových skvělých výkonech a moc se tomu nepoddá. To je vždy nebezpečí po takovém úspěchu, že začne mediální kolotoč a hráč nemá prostor se soustředit. Ale má kolem sebe skvělé lidi, výborného mentora Jirku Hřebce, který byl mnohokrát zmiňovaný, takže ti všichni vědí o tom, co jí v tomto směru hrozí, a věřím, že to bez problémů zvládne.“

Jak je možné, že v globálním sportu, který hraje celý svět, se padesát let držíte kontinuálně v tenisové světové špičce? Ani si nepamatuji, že byste měli výpadek.

„Je pravda, že generační výměnu, především u dívek, zvládá tenis fantasticky. To je naprosto unikátní a nezdá se, že by to mělo skončit. Kdybych měl říct jednu věc, tak je to tradice sportu. To je něco, co ani za velké peníze nejde koupit. Jsou tady lidé, kteří tenisu rozumí, a proto je základna poměrně široká. Když se podíváte, odkud hráči jsou, jde většinou o malá města, a to je potřeba zachovat. Myslím si, že třeba v okolních státech se v malých městech ani nemají šanci tenis naučit. Podle mého názoru, pokud někdo pochází z bohatšího regionu, motivace u něj není taková. A ti, kteří pocházejí z periférií, nechci to říct pejorativně, mají obrovskou vnitřní motivaci, aby tenis hráli. Že se dostanou do center, do velkých měst, už to je pro ně silný motiv. Prostě v regionech jsou lidé, kteří tomu rozumí, kteří vědí, jak jim raketu ,dát do ruky‘, což je skoro to nejdůležitější.“

Volejbal má také tradici, obrovskou členskou základnu, silné regiony, odkud přicházejí děti, ale významné úspěchy se nedostavují. Mně z toho tedy vychází, že lidé nejen v hlavních klubech, ale i v těch menších, rozumí tomu, jak tenis naučit. Je to tak?

„Musí to tak být. Já u toho nejsem, když je to učí, ale vím, kdo k nám do klubu přichází. Mívali jsme navázanou spolupráci s regionálními středisky, například v severních Čechách, odkud nám přišla Iveta Benešová nebo sestry Plíškovy. Tam jsou trenéři, kteří tomu rozumí. Například paní Vodáková, která je to učila, má obrovskou zásluhu na tom, že se dostali tak daleko. Stejně tak Markéta Vondroušová je ze Sokolova. Zase jsem nebyl u toho, ale někdo tam musel být, kdo ji to naučil správně. Technika, kterou vidíte na turnajích na WTA, začíná tady. Přibližně do čtrnácti let se hráč učí správnou úderovou techniku, která se dále rozvíjí.“

Dokázal byste nám popsat cestu mladého nadějného tenisty nebo tenistky, jak vypadá její začátek v případě, že chce hrát na vysoké úrovni? Začátky v malém klubu, v různých sportech existují vrcholová centra, jako jsou Dukla, Victoria a podobně. Jak je to v tenise?

„Tady vždy byl systém nastavený komunisty, který se v devadesátých letech trošku rozpadl, ale navazovalo se na něj. Tréninková střediska mládeže do 14-15 let, pak jsou střediska vrcholového tenisu, sportovní centra mládeže, Národní tenisové centrum. Ten systém je asi podobný jako v ostatních sportech. Rozdíl vidím v tom, že hráčů, a v této době především hráček, je hodně, takže mají s kým trénovat. Jsou tu samozřejmě také zkušení trenéři, ale tenis se hráči naučí, když ho mlátí mezi sebou. Tenis je hra. Je odvislá od fyzické kondice a dalších parametrů, ale pořád je to z velké části hra, a tu se učíte gamy, a především tím, že hrajete s dobrými protihráči. Pokud budete mít zemi, kde jsou tři lidi, tak i kdyby ta hráčka byla pohybově nadaná, tenis se naučí těžko, protože jí bude chybět konkurence.“

Kam na této mapě spadá I.ČLTK? To už je výběrový klub, kam se dostávají ti nejlepší?

„Na ČLTK je sportovní centrum mládeže. Máme dvě v Čechách, Spartu a ČLTK, a v Prostějově je třetí pro Moravu. To je ten vrchol. Pak jsou tréninková střediska mládeže a ty jsou i v regionech, menších městech, například v Plzni, Mostě, to je základna té pyramidy. Ale v tom nevidím nic převratného, to funguje i v jiných sportech.“

Vím, že jsou tu silná centra, k tomu přidejme i Přerov, kde má tenis obrovskou tradici, takže je mezi vámi i rivalita, ale ze všech center chodí dobří hráči. Co znamená pro váš klub, když máte najednou wimbledonskou vítězku?

„Při náborech i při skautingu je potřeba tohoto úspěchu využít. To už je trošku otázka na vedení, jak to uchopí, ale pevně doufám, že se ten potenciál využije.“

Malý tenista musí začít hodně brzy, ale kdy vy je zhruba dostáváte?