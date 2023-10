Šafářová bude hrát ve Francii. Žádný comeback! hlásí. Chystá se na legendy

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec vyrazili do Rudolfina na koncert vážné hudby. • Instagram

Lucie Šafářová si aktuálně v Remeši užívá s dětmi. Vpravo její neteř Emma Dvořáčková, s níž by měla nastoupit ve čtyřhře • instagram Lucie Šafářové

Po čtyřech letech se její jméno objevilo v pavouku profesionálního tenisového turnaje. Pro malý podnik ITF ve francouzské Remeši dotovaný částkou 25 000 dolarů se okamžitě stala velkou atrakcí. Jak by ne, bývalá finalistka Roland Garros a světová pětka Lucie Šafářová má v šestatřiceti letech stále věk na to, aby se pokusila o comeback. Dvojnásobná maminka však tyto spekulace rázně uťala. „Tenis mě pořád baví, ale vracet se nechci,“ vzkázala pro iSport.cz z Francie, kde v úterý přesto nastoupí k utkání dvouhry i čtyřhry. Tak jak to tedy je?

Za vším hledejte rodinná pouta. O deset roků starší sestra Šafářové Veronika má dvě dcery, sedmnáctiletou Emmu a čtrnáctiletou Annu. Obě hrají tenis. „Jsme tenisová rodina a se ségrou jsme si jednou zahrály debla. Teď už neteře dorůstají do věku, kdy hrají pěkný tenis a chtěla bych si s každou zahrát deblíka a užít si to. Byla to taková hurá akce,“ vysvětlovala Šafářová, když ve Francii uspala své dvě vlastní ratolesti – téměř čtyřletou Leontýnku a ročního Olivera, které má s manželem a hokejistou Tomášem Plekancem.

V úterý dopoledne nastoupí v úvodním kole dvouhry proti domácí Francouzce Yaroslavě Bartashevichové (782. na WTA) a v podvečer ji čeká čtyřhra po boku neteře Emmy Dvořáčkové. Té francouzští pořadatelé poskytli i volnou kartu do kvalifikace singlu, v ní však podlehla hned v prvním kole jednadvacetileté Norce Emilii Eldeové 3:6, 4:6. „S dětmi bohužel není moc času se neteřím věnovat, ale snažím se jim pomoct, když to jde. Navíc je to pro nás i fajn výlet,“ vysvětlovala Šafářová.

Jít s kůží na trh a zapojit se i do dvouhry se rozhodla díky blížícímu se startu na turnaji legend v Lucemburku, kde se v půlce října představí vedle Kim Clijstersové, Anett Kontaveitové, Daniely Hantuchové či Andrey Petkovicové. „Za chvíli hraji legendy, proto jsem začala trochu trénovat. Takže si ťuknu i dvouhru, když už jsem tady,“ vysvětlovala vítězka sedmi turnajů WTA, kterou uvidí dcera Leontýna poprvé hrát profitenis. „Lea mě nikdy neviděla hrát, tak uvidíme, jestli se vůbec bude chtít dívat…“