Djokovič: srbský hrdina, kterého Západ nebere. Insider popsal, co za tím je

Po pětisetové bitvě ve finále si Carlos Alcaraz a poražený Novak Djokovič měli co říct • Reuters

PŘÍMO Z NEW YORKU | Miliardář, který bojuje za chudší kolegy. Vzor, jenž Jakubu Menšíkovi i dalším pomáhá nezištně budovat kariéry. Muž z lidu, co v Bělehradě na ulici dovádí s dětmi. I to je Novak Djokovič. Méně známou tvář nejlepšího tenisty všech dob představuje srbský reportér Sport Klubu Saša Ozmo (35), pravidelný účastník grandslamových turnajů.